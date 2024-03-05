Mansur Yavaş "Türkiye'de bir ilk" diyerek duyurdu! 5 yıllık raporu açıkladı: 'Kuruşu kuruşuna halka hesap vermeye devam edeceğiz'

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Durum Raporu'nu açıkladı.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Geçenlerde mal varlığını açıkladığını anımsatarak Yavaş, "Temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığımı kamuoyuna açıklamıştım" diyen Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de bir ilk… Şimdi de Belediyemizin 2019-2024 yılları arası 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Durum Raporu’nu açıklıyoruz. Halktan aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz."

Temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığımı kamuoyuna açıklamıştım.



Türkiye’de bir ilk… Şimdi de Belediyemizin 2019-2024 yılları arası 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Durum Raporu’nu açıklıyoruz.



Halktan aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz.… pic.twitter.com/KnnDfE80ze — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 5, 2024