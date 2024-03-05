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  4. Mansur Yavaş "Türkiye'de bir ilk" diyerek duyurdu! 5 yıllık raporu açıkladı: 'Kuruşu kuruşuna halka hesap vermeye devam edeceğiz'

Mansur Yavaş "Türkiye'de bir ilk" diyerek duyurdu! 5 yıllık raporu açıkladı: 'Kuruşu kuruşuna halka hesap vermeye devam edeceğiz'

05.03.2024 15:37
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Geçtiğimiz ay mal varlığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu kez de "Türkiye'de bir ilk" diyerek 5 yıllık bir rapor açıkladı. Yavaş "Halktan aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

Mansur Yavaş "Türkiye'de bir ilk" diyerek duyurdu! 5 yıllık raporu açıkladı: 'Kuruşu kuruşuna halka hesap vermeye devam edeceğiz'

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Durum Raporu'nu açıkladı.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Geçenlerde mal varlığını açıkladığını anımsatarak Yavaş, "Temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığımı kamuoyuna açıklamıştım" diyen Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de bir ilk… Şimdi de Belediyemizin 2019-2024 yılları arası 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Durum Raporu’nu açıklıyoruz. Halktan aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz."

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Sözleri dikkat çekmişti! Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı Sözleri dikkat çekmişti! Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Mansur Yavaş
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