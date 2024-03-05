Mansur Yavaş "Türkiye'de bir ilk" diyerek duyurdu! 5 yıllık raporu açıkladı: 'Kuruşu kuruşuna halka hesap vermeye devam edeceğiz'

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Durum Raporu'nu açıkladı.
Geçenlerde mal varlığını açıkladığını anımsatarak Yavaş, "Temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığımı kamuoyuna açıklamıştım" diyen Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye’de bir ilk… Şimdi de Belediyemizin 2019-2024 yılları arası 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Durum Raporu’nu açıklıyoruz. Halktan aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz."
Temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığımı kamuoyuna açıklamıştım.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 5, 2024
Türkiye’de bir ilk… Şimdi de Belediyemizin 2019-2024 yılları arası 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Durum Raporu’nu açıklıyoruz.
Halktan aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz.… pic.twitter.com/KnnDfE80ze