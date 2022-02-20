Mansur Yavaş ve Meral Akşener, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu unutmadı

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 7 sene önce bugün Ege Üniversitesinde ülkücüler ile, 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' diye söz edilen öğrenci grubu arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ölüm yıl dönümünde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu unutmadı.
Akşener, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ege'de bir yiğit, kocaman bir yürek... Vatan sevdası ve dik duruşuyla adı hep gönüllerimizde yaşayacak... Hayatının baharında alçak terör örgütünün aramızdan kopardığı oğlumuz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde sevgi ve rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
Ege'de bir yiğit, kocaman bir yürek...— Meral Akşener (@meral_aksener) February 20, 2022
Vatan sevdası ve dik duruşuyla adı hep gönüllerimizde yaşayacak...
Hayatının baharında alçak terör örgütünün aramızdan kopardığı oğlumuz #FıratYılmazÇakıroğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde sevgi ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/GVmTxr71ZP
Mansur Yavaş ise paylaşımında şunları ifade etti:
"Bugün Fırat, haziranda Aybüke’ydi, ağustosta Eren. Ne acı ki tarih yapraklarını artık gencecik canlarımızla hatırlıyoruz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun."
Bugün Fırat, haziranda Aybüke’ydi, ağustosta Eren. Ne acı ki tarih yapraklarını artık gencecik canlarımızla hatırlıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 20, 2022
Ruhun şad, mekanın cennet olsun. #FıratYılmazÇakıroğlu pic.twitter.com/KUcx2TiFyK
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