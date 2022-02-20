Mansur Yavaş ve Meral Akşener, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu unutmadı

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 7 sene önce bugün Ege Üniversitesinde ülkücüler ile, 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' diye söz edilen öğrenci grubu arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü.

AKŞENER VE YAVAŞ'TAN FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU PAYLAŞIMI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ölüm yıl dönümünde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu unutmadı.

Akşener, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ege'de bir yiğit, kocaman bir yürek... Vatan sevdası ve dik duruşuyla adı hep gönüllerimizde yaşayacak... Hayatının baharında alçak terör örgütünün aramızdan kopardığı oğlumuz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde sevgi ve rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Ege'de bir yiğit, kocaman bir yürek...



Vatan sevdası ve dik duruşuyla adı hep gönüllerimizde yaşayacak...



Hayatının baharında alçak terör örgütünün aramızdan kopardığı oğlumuz #FıratYılmazÇakıroğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde sevgi ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/GVmTxr71ZP — Meral Akşener (@meral_aksener) February 20, 2022

Mansur Yavaş ise paylaşımında şunları ifade etti:

"Bugün Fırat, haziranda Aybüke’ydi, ağustosta Eren. Ne acı ki tarih yapraklarını artık gencecik canlarımızla hatırlıyoruz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun."

Bugün Fırat, haziranda Aybüke’ydi, ağustosta Eren. Ne acı ki tarih yapraklarını artık gencecik canlarımızla hatırlıyoruz.



Ruhun şad, mekanın cennet olsun. #FıratYılmazÇakıroğlu pic.twitter.com/KUcx2TiFyK — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 20, 2022



