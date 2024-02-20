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Mansur Yavaş ve Turgut Altınok yarışında hangi adayı destekleyeceklerini açıkladılar! Bağımsız Türkiye Partisi Ankara için kararını verdi

20.02.2024 17:00 | Son Güncelleme:
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Ankara'da 31 Mart yarışının öne çıkan iki isminden biri olan mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş'a bir partiden daha destek geldi. Hüseyin Baş'ın liderliğini yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi, ABB kararını duyurdu.

Mansur Yavaş ve Turgut Altınok yarışında hangi adayı destekleyeceklerini açıkladılar! Bağımsız Türkiye Partisi Ankara için kararını verdi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara İl Başkanı Ahmet Burak Güven, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini açıkladı.

GEREKÇELERİNİ BİR BİR SIRALADI

AA'nın aktardığına göre Güven, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin Ankara hariç Türkiye'nin tamamında kendi adaylarıyla seçime gireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"5 yıllık belediye başkanlığı döneminde gerek kurduğumuz iletişim, gerek şeffaf yönetim anlayışı, gerek Ankara'mıza yapmış olduğu hizmetler ve herkesin başkanı olduğunu gösteren yaklaşımından dolayı, 31 Mart yerel seçimlerinde Sayın Mansur Yavaş'ı destekleme kararı almış bulunuyoruz."

ALTILI MASA HAMLESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Başlıksız-3

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, 2023 seçimlerinde Meral Akşener'in aracılığıyla 'altılı masa'ya dahil olmayı teklif etmiş ancak talebi geri çevrilmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Mansur Yavaş Hüseyin Baş bağımsız türkiye partisi Seçim 2024
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