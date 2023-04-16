HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mantar arayan gençler obruk buldu! Bölge halkı tedirgin

Mantar arayan gençler obruk buldu! Bölge halkı tedirgin

16.04.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Ovasında sıkça oluşan korkutan obruklar şimdi de Aksaray sınırlarında kendini göstermeye başladı. 10 gün önce bir obrukla karşılaşan Aksaray’ın Sultanhanı ilçesi sakinleri bugün 2. bir obrukla karşı karşıya geldi. Mantar aramaya çıkan gençler yaklaşık 8 metre çapında 6 metre derinliğinde obruk buldu.

Mantar arayan gençler obruk buldu! Bölge halkı tedirgin

Obruklar Konya Ovasının ardından Aksaray sınırlarında da görülmeye başlandı. Obruklar çevre halkında tedirginliğe neden olurken, 10 gün önce bir obrukla karşılaşan Sultanhanı ilçesi sakinleri bugün 2. bir obrukla karşı karşıya geldi. Köyden mantar aramak için araziye çıkan gençler yaklaşık 8 metre çapında ve 6 metre derinliğinde bir obruk buldu. Yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre mesafede oluşan obruk çevre halkında da tedirginlik oluşturdu.

Tepeköy çöl bölgesi olarak adlandırılan araziye motosikleti ile mantar toplamaya giden Ramazan Dölek (17) obruğu fark etti. Dölek, “Arkadaşlarımızla bu bölgeye mantar toparlamaya geldiğimizde etrafta motosiklet ile gezerken bir anda obruk karşımıza çıktı. Daha önceleri geldiğimizde bu obruk yoktu, bu obruk yeni oluşmuş ve açık alan olduğu için çok tehlikeli. Yetkililerin biran önce önlem almasını istiyoruz” dedi.

Oluşan obruğun 100 metrelik çevresinde de yer yer yarılmaların ve küçük çapta çökmelerin olduğu gözlendi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartıştığı kişinin otomobilinin camlarını kırdıTartıştığı kişinin otomobilinin camlarını kırdı
Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...
Kılıçdaroğlu'ndan seçim güvenliği ile ilgili videolu paylaşım!Kılıçdaroğlu'ndan seçim güvenliği ile ilgili videolu paylaşım!
Anahtar Kelimeler:
obruk

En Çok Okunan Haberler

Bakan Murat Kurum kayıtsız kalmadı Erdoğan'ı aradı

Bakan Murat Kurum kayıtsız kalmadı Erdoğan'ı aradı

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Flaş iddia: 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı'

Flaş iddia: 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı'

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

İlginizi Çekebilir

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.