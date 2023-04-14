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Manyetik alan stimülasyon tedavisi nedir? Manyetik alan stimülasyon tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır?

12.04.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manyetik alan stimülasyon tedavisi, günümüzde çok sık kullanılan alternatif tedavi yöntemlerinden biridir. Özellikle psikolojik ya da nörolojik kökenli rahatsızlıkların giderilmesinde etkili bir tedavi şeklidir. Bu tedavi yöntemiyle alakalı birçok bilimsel çalışma mevcuttur. Peki, manyetik alan stimülasyon tedavisi nedir, hangi hastalıklarda kullanılır?

Manyetik alan stimülasyon tedavisi nedir? Manyetik alan stimülasyon tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır?

Hastalıkların tedavisinde pek çok farklı yöntem uygulanır. Manyetik alan stimülasyon tedavisi de bu yöntemler arasında yer alır. Ağrısız ve acısız bir işlem olmakla birlikte uygulanması da son derece kolaydır. Asıl tedavi yöntemlerinin yeterli olmadığı ya da fayda sağlayamadığı durumlarda manyetik alan stimülasyon tedavisine başvurulur. Bu tedavi yönteminin mutlaka alanında uzman bir hekim tarafından yapılması önemlidir.

Manyetik alan stimülasyon tedavisi nedir?

Manyetik alan stimülasyon tedavisi adından da belli olduğu üzere manyetik alanla yakından ilgili olan bir tedavi yöntemidir. Özellikle nörolojik ve psikolojik rahatsızlıklarının tedavisinde bu yöntem çok sık tercih edilir. Bu tedavi metodunda elektrik akımına yer yoktur. Elektrik akımına ihtiyaç duyulmadan manyetik alan oluşması sağlanır. Oluşturulan bu manyetik alan psikolojik ya da nörolojik rahatsızlığı bulunan kişilerin beyin aktiviteleri üzerinde etkili olur. Beyinde bulunan sinir hücrelerini uyarmada çok etkili bir yöntemdir.

Manyetik alan stimülasyon tedavisiyle ilgili tms nedir konusu önemli bir konudur. Tms, transkranial manyetik stimülasyon tedavisinin kısaltılmış halidir. Depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar kişilerin özellikle ruh hâlini derinden etkiler. Bu durum beyin üzerinde olumsuz etki yapar. Elektriksel ve nörokimyasal işleyişlerde bozulmalar meydana gelir. Aynı durum nörolojik hastalıklar için de geçerlidir. Manyetik alan stimülasyon tedavisi, beyin üzerinde meydana gelen bu bozulmaların giderilmesine yardımcı olur.

TMS tedavisi nedir?

TMS tedavisi, tıp dilinde "Transkranial manyetik stimülasyon" tedavisi olarak adlandırılır. Günümüzde bu tedavi yöntemi, elektroşok tedavi yerine kullanılan bir yöntemdir. Pek çok bilim insanı, bu tedavi yöntemini bulmak için çok sayıda çalışma gerçekleştirmiş ve bu çalışmalar neticesinde transkranial manyetik uyarım sistemlerini geliştirmiştir. Bu uyarım sistemleri beyni doğrudan etkilemeye yöneliktir.

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Manyetik alan tedavisi nedir?

Manyetik alan stimülasyon tedavisinde elektro manyetik bir bobin kullanılır. Bu bobinin içerisinde elektrik devre elemanı olarak bilinen kondansatör yer alır. Bu bobin hastalığı olan kişinin kafasına konularak manyetik bir alan oluşturulması sağlanır. Manyetik alan oluşturulduktan sonra kişinin kafasından manyetik darbeler geçmeye başlar. Bu manyetik darbeler kişiyi hiçbir şekilde rahatsız etmez, acı ya da ağrıya sebep olmaz. Bu şekilde beyinde meydana gelen işlevsel bozuklukların giderilmesi sağlanır. TMS tedavisinde kişinin anestezi almasına hiçbir şekilde gerek yoktur. Ayrıca bu tedavi yöntemi uygulanan kişinin beynine zarar vermez. Bu uygulamanın alanında uzman bir doktor tarafından yapılması son derece önemli bir konudur.

TMS tedavisi yan etkileri nelerdir?

TMS tedavisi, nörolojik ve psikolojik hastalığa sahip olan kişilerin temel tedavi yöntemlerine yanıt vermediği durumlarda uygulanır. En az 10 seans uygulanması tavsiye edilir. Seans süreleri ise genel olarak 10 ile 30 dakika arasında değişiklik gösterir. Uygulama esnasında hastaların bayıltılmasına ya da herhangi bir iğne ile müdahale edilmesine gerek yoktur. TMS tedavisinin birçok doktor tarafından güvenilir bir tedavi yöntemi olduğu ispatlanmıştır. Bu tedavi yönteminde risk ihtimali bir hayli düşüktür. Fakat her tedavide olduğu gibi TMS tedavisinde de birtakım olası yan etkiler mevcuttur. TMS tedavisinin olası yan etkileri ise şu şekildedir:

  • Hafif baş ağrısı
  • Yüz bölgesinde karıncalanma hissi
  • Kafa bölgesinde rahatsızlık hissi
  • Baş dönmesi
  • Yüz bölgesinde seğirmeler
  • Yüz bölgesinde spazm tarzı kasılmalar

Bu yan etkiler çoğunlukla hafif ve kısa sürede geçer. Ancak baş ağrısı, baş dönmesi gibi yukarıda yer alan yan etkilerin daha uzun sürmesi durumunda mutlaka bir doktora başvurulması tavsiye edilir. Ayrıca nöbet geçirme ya da işitme kaybı gibi ciddi bir durum yaşandığında vakit kaybetmeden doktora danışılmasında fayda vardır.

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