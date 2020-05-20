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  4. Mardin’de akülü arabasıyla gezen çocuk ile polis arasındaki ehliyet diyaloğu güldürdü

Mardin’de akülü arabasıyla gezen çocuk ile polis arasındaki ehliyet diyaloğu güldürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2020 17:28 | Son Güncelleme

Mardin’de koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı. Akülü arabayla dışarı çıkan bir çocuktan ehliyet isteyen polis güldürdü.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile ikinci kez dışarı çıktı. 4 saatliğine kaldırılan 14 yaş altındaki çocuklar soluğu parklarda aldı. Arkadaşları ve aileleriyle dışarı çıkan çocuklar güneşin tadını çıkarırken Mardin’de evinin bulunduğu sokakta akülü arabasıyla dışarı çıkan 6 yaşlarındaki bir çocuğun bölgede devriye gezen polis ekipleriyle yaşadığı ve yüzlerde tebessüm oluşturan anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Polis ekibin durduğu ve ehliyet sorduğu çocuk, önce bir şaşkınlık yaşadı. Şaşkınlığı üzerinde atan çocuk daha sonra bölgeden akülü arabasıyla hızlıca uzaklaştı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler büyük beğeni topladı.

(İHA)

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