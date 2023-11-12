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  4. Mareşal kostümüyle Atatürk'e benzetilen adama yorum yağdı! Sosyal medya düğün mekanındaki bu anları konuşuyor

Mareşal kostümüyle Atatürk'e benzetilen adama yorum yağdı! Sosyal medya düğün mekanındaki bu anları konuşuyor

12.11.2023 11:11 | Son Güncelleme:
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Görünüşüyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzediği düşünülen bir isim daha sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. TikTok'ta sık sık canlı yayın açıp yüksek miktarda bağış toplayan Serdar Görel konuşulmaya devam ederken bu kez Muğla'daki bir düğünde meydana gelen görüntüler yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları o görüntülere yorum yağdırdı.

Türkiye bir yandan lüks yaşamlarını sergileyen sosyal medya fenomenleri hakkındaki skandal iddiaları konuşurken sosyal medyada son dönemde Atatürk'ü andırdığı düşünülen isimlerin görüntüleri de geniş yer buldu. Son olarak mareşal kıyafeti giyen ve Atatürk'e benzetilen kişinin düğün alanına girip masaları tek tek selamladığı anlar gündem oldu.

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"MAREŞAL ATATÜRK" KOSTÜMÜYLE MASALARI SELAMLADI

Muğla'nın Milas ilçesinde çekildiği kaydedilen düğün görüntülerinde davetliler masalarında alkışlarla Gençlik Marşı'na eşlik ederken düğün alanına mareşal kıyafetiyle Atatürk'ü andıran kişi giriyor. Alkışlar yükselirken adam masaları tek tek selamlıyor.

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CANLI YAYIN AÇIP BAĞIŞ TOPLAMIŞTI

Yine Atatürk'e benzetilip son günlerde çok konuşulan bir diğer isim olan Serdar Görel'in TikTok'ta canlı yayın açıp yüksek miktarlarda bağış toplaması da ses getirmişti. Görel son olarak 10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiğinde canlı yayın açıp bağış topladı.

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Atatürk'e benzerliğiyle popüler olan Serdar Görel 09.05'te canlı yayın açtı! Yüksek miktarda bağış topladı Atatürk'e benzerliğiyle popüler olan Serdar Görel 09.05'te canlı yayın açtı! Yüksek miktarda bağış topladı

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medya bu kez düğündeki görüntülere yorum yağdırdı. Kullanıcılardan biri "Herkes benziyor, para kazanıyor. Yeni sektör ülkeye hayırlı olsun" yorumuyla dikkat çekti.

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Bir başka kullanıcı ise durumu "Bu soytarılığa döndü. Palyaço, sihirbaz olurdu bizim zamanımızda, özel günlere muhakkak katılırdı da Atatürk böyle bir eğlence figürü mü? Ayıp" ifadeleriyle eleştirdi.

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Günün önemli manşetleri


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk düğün
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