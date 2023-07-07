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  4. Mark Zuckerberg de şaşırdı! Twitter'ın rakibi Threads'in kullanıcı sayısı 70 milyonu buldu

Mark Zuckerberg de şaşırdı! Twitter'ın rakibi Threads'in kullanıcı sayısı 70 milyonu buldu

07.07.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'e kayıt olanların sayısı bugün itibarıyla 70 milyonu buldu. Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Threads hesabından platforma kayıt olanların sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Zuckerberg, "Bu sabah itibarıyla Threads'e 70 milyon kayıt oldu. Beklentilerimizin çok ötesinde." ifadelerini kullandı

Twitter'ın rakibi olan Threads dünya çapında büyük ses getirdi. Threads'in kullanıcı sayısındaki hızlı artış Mark Zuckerberg'i de şaşırttı. Threads'in kullanıcı sayısındaki hızlı artışta, kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla platforma giriş yapabilmelerinin etkili olduğu belirtildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇILMIŞTI

Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i çarşamba günü kullanıma sunmuştu.

Arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili açıklamasında Meta, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirmişti.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedilmişti.
THREADS1

TWITTER DAVA AÇMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Threads kullanıma açılmasının ardından yoğun ilgi görürken Twitter, Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulunmuştu.

Twitter'in avukatı Alex Spiro, Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu belirtmişti.

Meta'nın geçen yıl eski Twitter çalışanlarını işe aldığına işaret eden Spiro, şirketin kasıtlı olarak bu çalışanları birkaç ay içinde Meta'nın "taklit" Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiğini iddia etmişti.
elon musk thread
Twitter'ın sahibi Elon Musk da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rekabet güzel, hile değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone ise Twitter'in avukatının mektubuna yanıt olarak Threads'in mühendislik ekibindeki hiç kimsenin eski bir Twitter çalışanı olmadığını belirtmişti. (AA)

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