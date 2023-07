Sosyal medyada 'Threads' çılgınlığı: 95 milyon gönderiye ulaştı! Dava iddiaları gelirken, Musk "hile iyi değil" dedi... Meta ise 'eski Twitter çalışanı' iddiasına böyle yanıt verdi

Meta, Threads olarak adlandırılan ve 'Twitter katili' olarak nitelendirilen Instagram tabanlı uygulamasını 6 Temmuz'da kullanıma sundu.

Kullanıcılar Threads'e adeta akın etti. Zuckerberg'e göre Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti.

Zuckerberg'in paylaştığı son bilgi ise Threads'e kayıt olanların sayısının 30 milyonu bulduğu yönünde.

The Verge'e göre ise Threads'te şimdiden 95 milyondan fazla gönderi ve 190 milyon beğeni paylaşıldı.

Tüm bunların 24 saatten kısa bir süre içinde gerçekleştiği belirtildi.

Öte yandan, Threads uygulamasının Twitter’a son derece benzediği yönünde ise sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter ise Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulundu.

Haber sitesi Semafor, Twitter'in avukatı Alex Spiro'nun Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektubu yayımladı.

Söz konusu mektupta Spiro, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı bir şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu aktardı.

Meta'nın geçen yıl eski Twitter çalışanını işe aldığına işaret eden Spiro, şirketin kasıtlı olarak bu çalışanları birkaç ay içinde Meta'nın "taklit" Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiğini iddia etti.

Spiro, "Twitter, fikri mülkiyet haklarını sıkı bir şekilde uygulama niyetinde ve Meta'nın Twitter'in her ticari sırrını veya son derecede gizli bilgilerini kullanmayı durdurması için acil adımlar atmasını talep ediyor." ifadesini kullandı.

Twitter'in avukatı, sosyal medya şirketinin, fikri mülkiyetinin Meta tarafından daha fazla kullanılmasını önlemek için daha fazla bildirimde bulunmaksızın hem hukuki yollara hem de ihtiyati tedbire başvurma hakkı dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak üzere tüm haklarını saklı tuttuğunu kaydetti.

BBC'ye göre Meta Sözcüsü Andy Stone ise “Threads’in mühendis ekibinde tek bir eski Twitter çalışanı bile bulunmuyor - böyle bir şey yok” dedi.

Elon Musk ise Twitter üzerinden bir kullanıcının tweet'ine yanıt verdi. Musk'ın yanıt verdiği tweet'te, Twitter'ın Alex Spiro tarafından Zuckerberg'e gönderilen mektupta, Twitter'ın ticari sırlarının ve fikri mülkiyet haklarının "sistematik, kasıtlı ve yasa dışı bir şekilde kötüye kullanılması" ve Twitter verilerinin çalınması nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit ettiği iddiası bulunuyordu.

Musk bu tweet'e ise şu şekilde yanıt verdi:

"Rekabet iyi fakat hile iyi değil"

Competition is fine, cheating is not