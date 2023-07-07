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Sosyal medyada 'Threads' çılgınlığı: 95 milyon gönderiye ulaştı! Dava iddiaları gelirken, Musk "hile iyi değil" dedi... Meta ise 'eski Twitter çalışanı' iddiasına böyle yanıt verdi

07.07.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta'nın yeni uygulaması Threads sosyal medyanın dilinde. 'Twitter katili' olarak adlandırılan ve 6 Temmuz'da kullanıma sunulan Instagram tabanlı uygulama, dünya çapında 30 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Twitter'ın, Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulunduğu bildirilirken, Elon Musk'tan ise "Rekabet iyi fakat hile iyi değil" paylaşımı geldi. Meta Sözcüsü Andy Stone ise "Threads’in mühendis ekibinde tek bir eski Twitter çalışanı bile bulunmuyor" dedi.

Sosyal medyada 'Threads' çılgınlığı: 95 milyon gönderiye ulaştı! Dava iddiaları gelirken, Musk "hile iyi değil" dedi... Meta ise 'eski Twitter çalışanı' iddiasına böyle yanıt verdi

Meta, Threads olarak adlandırılan ve 'Twitter katili' olarak nitelendirilen Instagram tabanlı uygulamasını 6 Temmuz'da kullanıma sundu.

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Kullanıcılar Threads'e adeta akın etti. Zuckerberg'e göre Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti.

Zuckerberg'in paylaştığı son bilgi ise Threads'e kayıt olanların sayısının 30 milyonu bulduğu yönünde.

THREADS, 95 MİLYON GÖNDERİYE ULAŞTI

The Verge'e göre ise Threads'te şimdiden 95 milyondan fazla gönderi ve 190 milyon beğeni paylaşıldı.

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Tüm bunların 24 saatten kısa bir süre içinde gerçekleştiği belirtildi.

META'YA KARŞI YASAL İŞLEM BAŞLATMA UYARISI

Öte yandan, Threads uygulamasının Twitter’a son derece benzediği yönünde ise sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter ise Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulundu.

Haber sitesi Semafor, Twitter'in avukatı Alex Spiro'nun Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektubu yayımladı.

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Söz konusu mektupta Spiro, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı bir şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu aktardı.

META'NIN ESKİ TWITTER ÇALIŞANLARINI "TAKLİT" THREADS UYGULAMASINI GELİŞTİRMELERİ İÇİN GÖREVLENDİRDİĞİ İDDİASI

Meta'nın geçen yıl eski Twitter çalışanını işe aldığına işaret eden Spiro, şirketin kasıtlı olarak bu çalışanları birkaç ay içinde Meta'nın "taklit" Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiğini iddia etti.

Spiro, "Twitter, fikri mülkiyet haklarını sıkı bir şekilde uygulama niyetinde ve Meta'nın Twitter'in her ticari sırrını veya son derecede gizli bilgilerini kullanmayı durdurması için acil adımlar atmasını talep ediyor." ifadesini kullandı.

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Twitter'in avukatı, sosyal medya şirketinin, fikri mülkiyetinin Meta tarafından daha fazla kullanılmasını önlemek için daha fazla bildirimde bulunmaksızın hem hukuki yollara hem de ihtiyati tedbire başvurma hakkı dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak üzere tüm haklarını saklı tuttuğunu kaydetti.

META SÖZCÜSÜ: "MÜHENDİS EKİBİNDE TEK BİR ESKİ TWITTER ÇALIŞANI BİLE BULUNMUYOR"

BBC'ye göre Meta Sözcüsü Andy Stone ise “Threads’in mühendis ekibinde tek bir eski Twitter çalışanı bile bulunmuyor - böyle bir şey yok” dedi.

ELON MUSK'IN PAYLAŞIMI: "REKABET İYİ FAKAT HİLE İYİ DEĞİL"

Elon Musk ise Twitter üzerinden bir kullanıcının tweet'ine yanıt verdi. Musk'ın yanıt verdiği tweet'te, Twitter'ın Alex Spiro tarafından Zuckerberg'e gönderilen mektupta, Twitter'ın ticari sırlarının ve fikri mülkiyet haklarının "sistematik, kasıtlı ve yasa dışı bir şekilde kötüye kullanılması" ve Twitter verilerinin çalınması nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit ettiği iddiası bulunuyordu.

Musk bu tweet'e ise şu şekilde yanıt verdi:

"Rekabet iyi fakat hile iyi değil"


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