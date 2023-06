Mark Zuckerberg'ten Elon Musk'ın kafes maçı teklifine sürpriz yanıt: "Konum gönder"

Elon Musk, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna konusunda meydan okumuştu. Musk, Rusya lideri Putin'i teke tek mücadeleye davet etmişti. Görünüşe bakılırsa ünlü milyarder şimdi de teknoloji dünyasındaki ezeli rakiplerinden biri olan ünlü bir isimle bir kafes maçı yapmaya hazır. Evet, o bahsettiğimiz kişi Meta CEO'su Mark Zuckerberg.

NELER OLDU?

Her şey Elon Musk'ın Meta'nın yakında Twitter'a rakip olarak Threads adında bir platform başlatabileceğine yönelik söylentilere yanıt vermek üzere Twitter'a girmesiyle başladı. Bildiğiniz üzere Twitter'ın sahibi Elon Musk.

Business Insider'ın haberine göre Musk, böyle bir platformun hayata geçirilmesinin dünyanın başka seçenek olmaksızın Zuckerberg’in parmağının altına sokacağını ima etti.

Muhtemelen böyle bir platformun hayata geçirilmesinin sonunda Dünya'yı "başka hiçbir seçenek kalmadan sadece Zuckerberg'in kontrolü altına sokacağını" söylemek istedi.

Bir Twitter kullanıcısı ise Musk'a yanıt verdi ve "Dikkatli olsan iyi olur @elonmusk ju jitsu yaptığını duydum" dedi.

Musk da bunun üzerine "I’m up for a cage match if he is lol" şeklinde bir tweet daha attı ve bir kafes dövüşüne hazır olduğunu ifade etti.

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

ZUCKERBERG'TEN SÜRPRİZ YANIT: "KONUM GÖNDER"

Musk'ın tweetleri sonrası Meta CEO'su Zuckerberg'ten sürpriz bir yanıt geldi. Resmi Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Zuckerberg, Elon Musk'ın tweetinin ekran görüntüsü üzerine "Bana konum gönder" ifadelerini yazdı.

Şimdi milyarderin kafes dövüşü 'restleşme'sinin nereye kadar gideceği merak ediliyor...