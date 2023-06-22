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Mark Zuckerberg'ten Elon Musk'ın kafes maçı teklifine sürpriz yanıt: "Konum gönder"

22.06.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji dünyasının ünlü milyarderi Elon Musk, "I’m up for a cage match if he is lol" şeklinde bir tweet atarak Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile bir kafes dövüşüne hazır olduğunu ifade etmişti. Musk'ın kafes maçı teklifinin sadece bir şaka olduğu düşünülse yine de sosyal medyada gündem olmayı başardı. Meta CEO'su Zuckerberg'ten ise Elon Musk'a sürpriz bir yanıt geldi.

Mark Zuckerberg'ten Elon Musk'ın kafes maçı teklifine sürpriz yanıt: "Konum gönder"

Elon Musk, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna konusunda meydan okumuştu. Musk, Rusya lideri Putin'i teke tek mücadeleye davet etmişti. Görünüşe bakılırsa ünlü milyarder şimdi de teknoloji dünyasındaki ezeli rakiplerinden biri olan ünlü bir isimle bir kafes maçı yapmaya hazır. Evet, o bahsettiğimiz kişi Meta CEO'su Mark Zuckerberg.

NELER OLDU?

Her şey Elon Musk'ın Meta'nın yakında Twitter'a rakip olarak Threads adında bir platform başlatabileceğine yönelik söylentilere yanıt vermek üzere Twitter'a girmesiyle başladı. Bildiğiniz üzere Twitter'ın sahibi Elon Musk.

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Business Insider'ın haberine göre Musk, böyle bir platformun hayata geçirilmesinin dünyanın başka seçenek olmaksızın Zuckerberg’in parmağının altına sokacağını ima etti.

Muhtemelen böyle bir platformun hayata geçirilmesinin sonunda Dünya'yı "başka hiçbir seçenek kalmadan sadece Zuckerberg'in kontrolü altına sokacağını" söylemek istedi.

Bir Twitter kullanıcısı ise Musk'a yanıt verdi ve "Dikkatli olsan iyi olur @elonmusk ju jitsu yaptığını duydum" dedi.

Musk da bunun üzerine "I’m up for a cage match if he is lol" şeklinde bir tweet daha attı ve bir kafes dövüşüne hazır olduğunu ifade etti.

ZUCKERBERG'TEN SÜRPRİZ YANIT: "KONUM GÖNDER"

Musk'ın tweetleri sonrası Meta CEO'su Zuckerberg'ten sürpriz bir yanıt geldi. Resmi Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Zuckerberg, Elon Musk'ın tweetinin ekran görüntüsü üzerine "Bana konum gönder" ifadelerini yazdı.

zuck

Şimdi milyarderin kafes dövüşü 'restleşme'sinin nereye kadar gideceği merak ediliyor...

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Elon Musk Mark Zuckerberg

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