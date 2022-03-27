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Marmara Denizi’nde müsilaj var mı? Su altı kamerasına yansıdı

27.03.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Marmara Denizi’nde müsilaj var mı?" sorusunun cevabı, eğitim için dalış gerçekleştiren Pendik Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin (PEAK), denizin derinliklerini görüntüleyen su altı kamerasına yansıdı. Çekilen görüntülerde geçen sene etkili olan müsilaja (deniz salyası) rastlanmadı. Denizin tabanındaki temizlik su altı kamerası ile görüldü.

Marmara Denizi’nde müsilaj var mı? Su altı kamerasına yansıdı

Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi'nde suyun yüzeyini ve derinlerini saran 'deniz salyası' olarak da bilinen müsilaj görülmüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Marmara Denizi müsilajdan arınmıştı.

MARMARA DENİZİ'NDE MÜSİLAJ YOK

Pendik Belediyesi’ne bağlı arama kurtarma ekipleri (PEAK) ise Pendik sahilde dalış eğitimi gerçekleştirdi.

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Ekiplerin yaptıkları dalış eğitimlerinde Marmara Denizi'nin yüzeyinde ve derinliklerinde müsilaja rastlanmadığı görüldü.

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Denizin üzerindeki ve tabanındaki temizlik, su altı kamerasına yansıdı.

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MARMARA DENİZİ'NİN DERİNLİKLERİ KAMERADA

PEAK ekipleri tarafından Marmara Denizi, su altı kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Eğitim esnasında deniz altından çekilen görüntülerde denizin temiz olduğu, müsilajın olmadığı görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deniz salyası
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