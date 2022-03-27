Marmara Denizi’nde müsilaj var mı? Su altı kamerasına yansıdı

Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi'nde suyun yüzeyini ve derinlerini saran 'deniz salyası' olarak da bilinen müsilaj görülmüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Marmara Denizi müsilajdan arınmıştı.

MARMARA DENİZİ'NDE MÜSİLAJ YOK

Pendik Belediyesi’ne bağlı arama kurtarma ekipleri (PEAK) ise Pendik sahilde dalış eğitimi gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptıkları dalış eğitimlerinde Marmara Denizi'nin yüzeyinde ve derinliklerinde müsilaja rastlanmadığı görüldü.

Denizin üzerindeki ve tabanındaki temizlik, su altı kamerasına yansıdı.

MARMARA DENİZİ'NİN DERİNLİKLERİ KAMERADA

PEAK ekipleri tarafından Marmara Denizi, su altı kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Eğitim esnasında deniz altından çekilen görüntülerde denizin temiz olduğu, müsilajın olmadığı görülüyor. (İHA)

