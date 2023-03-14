HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marşa bastığı an alev topuna döndü! Okul servisi yanarken yürekler ağza geldi: Bodrum sakinlerini korkutan kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Marşa bastığı an alev topuna döndü! Okul servisi yanarken yürekler ağza geldi: Bodrum sakinlerini korkutan kara dumanlar gökyüzünü kapladı

14.03.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde okul servisi sürücüsü aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi, marşa bastığı anda minibüs adeta alev topuna döndü. Gitgide yükselen alevler Yarımada'nın birçok noktasından görüldü. O sırada okul servisinin yanındaki bir başka minibüs ise son anda kurtarıldı.

Marşa bastığı an alev topuna döndü! Okul servisi yanarken yürekler ağza geldi: Bodrum sakinlerini korkutan kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum'da okul servisinin alev alev yandığı anlar saniye saniye görüntülendi. Çevredekiler aracın yanmasını önlemek için çabalasa da yangın kısa sürede büyüyüp aracı sardı. Servis aracından geriye demir yığını kaldı.

AW847703_07

BİR ANDA ALEV ALDI

Edinilen bilgiye göre, Ortakent Pazaryeri otoparkında park halindeki 48 S 1258 plakalı okul servisinin sürücüsü, aracı çalıştırmak için marşa bastığı anda minibüste yangın başladı.

AW847703_01

Araçtan inen sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bölgedeki vatandaşlar, yangına müdahale etmeye çalıştı fakat alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

AW847703_03

SON ANDA KURTARILDI

Okul servisinin yanındaki başka bir minibüs, hızlı şekilde bölgeden alınarak yanmaktan son anda kurtarıldı.

AW847703_02

İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri yangına müdahale etti.

AW847703_05

KARA DUMANLAR YARIMADA'YI KAPLADI

Okul servisinden çıkan siyah dumanlar, Yarımada’nın birçok yerinden görüldü. Minibüsteki alevler, otopark yanındaki ağaçlara da zarar verdi. Çıkan yangın yoğun müdahale sonucu söndürülürken, okul servisi aracı demir yığını haline geldi.

AW847703_06

AW847703_04

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem felaketinin yeni görüntüleri dehşete düşürdü! Korku içinde kaçtıDeprem felaketinin yeni görüntüleri dehşete düşürdü! Korku içinde kaçtı
İstanbullular dikkat! 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecekİstanbullular dikkat! 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek
'Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor mu?' Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı'Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor mu?' Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı
Anahtar Kelimeler:
yangın okul servisi

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

Milyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar

Milyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar

Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir'

Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir'

İYİ Parti'de sürpriz istifa iddiası!

İYİ Parti'de sürpriz istifa iddiası!

Eski futbolcu Gökhan Zan siyasete giriyor! İki partiden teklif gitti...

Eski futbolcu Gökhan Zan siyasete giriyor! İki partiden teklif gitti...

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.