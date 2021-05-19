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  4. Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, süzdük, kestik ama...

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, süzdük, kestik ama...

19.05.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı kadın marketten aldığı marul poşetinin içinde kurbağa görünce neye uğradığını şaşırdı. İlk başta kurbağa olduğunu fark etmeden yeşillikten birkaç parça yiyen aile, ikinci kez aynı paketin içini açınca dehşete düştü. Evin annesi, ''Bir çift göz bana bakıyordu, kabus gibiydi'' dedi.

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, süzdük, kestik ama...

Avustralya'nın Queensland kentinde geçen günlerde yeşillik içinden yılan çıkması ''bu kadar da olmaz'' dedirtirken benzer bir olay daha yaşandı. Bu kez paketlenmiş marul poşetinin içinden kurbağa çıktı.

''BİR ÇİFT GÖZ BANA BAKIYORDU''

Yaşadıkları durumu Facebook hesabından paylaşan 49 yaşındaki Julia yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: Marulun bir kısmını yıkadık, süzdük, kestik ve geri kalanını buzdolabına koyduk. Ertesi gün tekrar yemek istediğimizde bir çift göz bana bakıyordu. 6 santimetrelik bir kurbağa karşısında dehşete kapıldık.

Gönderi hızla viral olurken 7 binden fazla beğeni ve yaklaşık 800 yorum aldı. Kurbağa aile tarafından doğaya salındı.

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'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Marketten aldığı yeşillikten yılan çıktı'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Marketten aldığı yeşillikten yılan çıktı


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Avustralya

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