KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Maskaramızı tamamen yanlış kullanıyormuşuz! Bozulmasına neden oluyor

Maskaramızı tamamen yanlış kullanıyormuşuz! Bozulmasına neden oluyor

03.02.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maskara gözlerin çok daha güzel ve çekici gözükmesini sağlıyor. Her ihtiyaca göre farklı özellikleri bulunan maskaralar bulunuyor. Ancak maskara kullanırken daha etkili olduğunu düşünerek yaptığımız bir alışkanlığın maskaranın ömrünü kısalttığı belirtildi.

Maskaramızı tamamen yanlış kullanıyormuşuz! Bozulmasına neden oluyor

Güzellik uzmanları TikTok hesaplarında paylaştıkları videolar ile oldukça faydalı bilgiler verebiliyor. Güzellik uzmanları Christina ve Alexis, sosyal medya hesabından yayınladığı güzellik ipuçlarında birçok kişinin maskarayı yanlış kullandığını paylaştı.

Videonun başında Christina soruyor: "İnsanların rimel söz konusu olduğunda yaptığı bir numaralı hata nedir?"

Ekran görüntüsü 2023-02-03 140012

Alexis şöyle yanıtlıyor: "Aman Tanrım, bu insanların yaptığı çılgınca bir şey ve ben bunu her zaman yapardım." Alexis, maskarayı kullanırken fırçayı sürekli olarak maskaranın içerisine sokup çıkartma hareketinin yanlış olduğunu belirtti.

Ekran görüntüsü 2023-02-03 140038

“Çünkü tüm o havayı içeri alıyorsunuz, yani hava, hava, hava, hava, kuru, kuru, kuru, kuru gibi. Bunun yerine, fırçaya daha fazla boya almak için fırçayı maskara tüpüne daldırarak nazik hareketlerle döndürmeniz gerektiğini söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En az 20 yaş büyük gösteren bu hatalardan kaçının! En az 20 yaş büyük gösteren bu hatalardan kaçının!
İç çamaşırlarıyla meydan okudu! "Seks için soyunuyorum"İç çamaşırlarıyla meydan okudu! "Seks için soyunuyorum"
Göğüslerine kötü bakanlara inat bikinisiyle vücudunu sergiliyor Göğüslerine kötü bakanlara inat bikinisiyle vücudunu sergiliyor
Anahtar Kelimeler:
tiktok maskara ipucu kadın kuru rimel yöntem Göz güzellik

En Çok Okunan Haberler

1 yılda 28 kilo verdi! Zayıflama sırrı da ortaya çıktı

1 yılda 28 kilo verdi! Zayıflama sırrı da ortaya çıktı

Survivor’da Ampute Milli Takım’da yarışan Barış Telli’ye büyük saygısızlık! Sosyal medya ayağa kalktı

Survivor’da Ampute Milli Takım’da yarışan Barış Telli’ye büyük saygısızlık! Sosyal medya ayağa kalktı

Ebe tek tek ifşaladı! Hamile kadınların vajinalarından çıkan...

Ebe tek tek ifşaladı! Hamile kadınların vajinalarından çıkan...

Rus kadınların gizli sırrı! Tüyleri tamamen geçiren doğal yöntem

Rus kadınların gizli sırrı! Tüyleri tamamen geçiren doğal yöntem

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Tehlikeye dikkat! Saç boyasının etkileri dehşete düşürdü

Tehlikeye dikkat! Saç boyasının etkileri dehşete düşürdü

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.