Maskaramızı tamamen yanlış kullanıyormuşuz! Bozulmasına neden oluyor

Güzellik uzmanları TikTok hesaplarında paylaştıkları videolar ile oldukça faydalı bilgiler verebiliyor. Güzellik uzmanları Christina ve Alexis, sosyal medya hesabından yayınladığı güzellik ipuçlarında birçok kişinin maskarayı yanlış kullandığını paylaştı.

Videonun başında Christina soruyor: "İnsanların rimel söz konusu olduğunda yaptığı bir numaralı hata nedir?"

Alexis şöyle yanıtlıyor: "Aman Tanrım, bu insanların yaptığı çılgınca bir şey ve ben bunu her zaman yapardım." Alexis, maskarayı kullanırken fırçayı sürekli olarak maskaranın içerisine sokup çıkartma hareketinin yanlış olduğunu belirtti.

“Çünkü tüm o havayı içeri alıyorsunuz, yani hava, hava, hava, hava, kuru, kuru, kuru, kuru gibi. Bunun yerine, fırçaya daha fazla boya almak için fırçayı maskara tüpüne daldırarak nazik hareketlerle döndürmeniz gerektiğini söyledi.



