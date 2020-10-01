Maske kuralına uymayan vatandaştan polise şoke eden sözler: İyi maaşınız çıktı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu Gazi Caddesi'nde maskesiz dolaşan Alp Ü. isimli bir kişi, 392 lira para cezası uygulayan polise “İyi maaşınız çıktı” diyerek tepki göstererek ceza yememek için direndi. Polislerin kimlik istemesi üzerine fizik tedavi gördüğünü iddia eden Alp Ü., “Tamam da hastaneden geliyorum. Neden anlamıyorsunuz. Hastanede fizik çalışıyorum. Hastayım, felç geçirdim diyorum. İnanmıyorsunuz. Bankayla konuşuyorum. Müşteri temsilcisi sesin gelmiyor” dedi. Bu sözler üzerine görevli polis, “Sağlığınız için bu maskeyi takmak zorundasınız. Bunun bahanesi yok. Biz akşama kadar telefonla görüşüyoruz ancak maskemizi çıkarmıyoruz. İçişleri Bakanlığının genelgesi” sözleriyle karşılık verdi.

"ALLAH SENİN BAŞINA DA VERSİN"

Alp Ü.'den kimliğini ibraz etmesini isteyen polisler, tekrar “Hayır” yanıtı alınca karakola götüreceklerini ifade ettiler. Karakola götürüleceğini duyduktan sonra itirazlarını sürdürmeye devam eden şahıs, “Şimdi işim var benim. Sağlık sorunlarım var. Niye polis merkezine götürüyorsunuz. Hastayım ben, Ankaralara gidip geldim. Sen hastalıktan anlamıyor musun. Allah senin başına versin o zaman” ifadesini kullandı. Şahsın sarf ettiği sözler üzerine soğukkanlılığını koruyan görevli polis, “İyi dilekleriniz için teşekkür ederim” yanıtını verdi.