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Maske satışı serbest! Peki maske satışı nereden ve nasıl yapılacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 18:13 | Son Güncelleme

4 Mayıs tarihli bakanlar kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bunlardan biri de maske satışının yeniden serbest bırakılması oldu. Peki Maske satışı serbest olduğuna göre şimdi satışın nasıl olacağı, nereden alınabileceği ve belli kriterlere tabi olup olmayacağı merak ediliyor

Maske satışı serbest! Peki maske satışı nereden ve nasıl yapılacak?

Koronavirüs salgını ile ilgili umut veren rakamların ortaya çıkması ile 4 Mayıs tarihli bakanlar kurulunda normalleşme süreci ile ilgili çeşitli konular ele alındı. Kurul sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu ki bunlardan biri de maske satışı idi.

MASKE SATIŞI SERBEST Mİ?

Bakanlar kurulundan çıkan kararlara göre maske satışı serbest. İsteyen vatandaşlar maske satın alabilecekler.

MASKE SATIŞI NASIL OLACAK, NEREDEN SATILACAK?

Maske satışı serbest bırakıldı ama detaylar henüz belli değil. Üst fiyat olacağı ifade edilirlen CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova maske satışı ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Canova edindiğim bilgilere göre maske satışı ilk olarak eczanelerde gerçekleşecek, dedi. Bunun yanı sıra marketlerde de artık maske satılabilecek.

Marketlerin dışında bir çok yerde de artık maske satışı yapılabilecek. İnternet üzerinden de yine maske alımı yapılabilecek. Tabi bir fiyat üst limiti olacak. Devletin de dağıtımının devam edeceği belirtiliyor. Maske satışı ne zaman başlar sorusuna gelirsek, bugün yarın hem satış günü hem de fiyatıyla ilgili belirlemelerin tamamlanacağını tahmin ediyoruz.

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