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Maske takmayanlara 'ördek yürüyüşü' cezası

01.04.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da bir polis memuru maske takmayan 5 kişiyi cezalandırmak için “ördek yürüyüşü” yaptırdı. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken birçok ülkede maske takmayanlara yönelik ilginç cezalar uygulanmaya devam ediyor. Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Mumbai’de bulunan Marine Drive’da polis maske takmayan 5 kişiye “ördek yürüyüşü” yaptırdı.

KENDİLERİNİN BU CEZAYI TEKLİF ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüler, kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar polisin verdiği cezayı esprili ve gerekli bulurken, bazıları ise polisi para cezası kesmek yerine fiziksel olarak taciz etmekle ve sınıf ayrımcılığı yapmakla suçladı.

Yerel basında yer alan haberlerde ise maske takmayan şahısların para cezası ödemek yerine ördek yürüyüşü yapmayı polise kendilerinin teklif ettiği iddia edildi.
Söz konusu polis memuru hakkında gelen tepkiler üzerine soruşturma açıldığı bildirildi.

Hindistan’da Covid-19 nedeni ile bazı bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı uygulanırken, ülke genelinde maske takmayanlara toplamda 4 milyon dolardan fazla para cezası kesildiği aktarıldı. Hindistan’da toplam vaka sayısı 12 milyon 302 bin 92’ye, toplam can kaybı ise 163 bin 428’e ulaştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Ceza Hindistan

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