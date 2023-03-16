HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Masum görünüşüne inanmayın! Uzmanı sandviçin ölümcül zararlarını sıraladı

Masum görünüşüne inanmayın! Uzmanı sandviçin ölümcül zararlarını sıraladı

16.03.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı ve pratik olduğunu düşünerek yenilen birçok yiyecek oldukça zararlı etkiler yaratabiliyor. Sağlıksız gıdalar denildiğinde ilk akla paketlenmiş gıdalar gelse de evde hazırlanan sandviçler de adeta zehir saçıyor. Uzmanı yenilen sandviçlerin zararlı maddelerini ve tehlikelerini tek tek sıraladı.

Masum görünüşüne inanmayın! Uzmanı sandviçin ölümcül zararlarını sıraladı

Kahvaltıda, öğle yemeğinde, gece atıştırmalığı olarak en pratik lezzetler denildiğinde ilk akla farklı çeşitlerle yapılan sandviçler geliyor. Yediden yetmişe herkesin severek tükettiği sandviçler pratik hazırlanması ve uzun süre tok tutması nedeniyle sevilse de beslenme uzmanları bu sandviçlerin adeta saatli bomba olduğunu paylaşıyor.

Adsız

Beslenme profesörü Ph.D. Lisa Young, yediğiniz sandviçlerin oldukça zararlı olan etkilerini sıralayarak aşağıdaki malzemeleri değiştirdiğinizde daha sağlıklı bir sandviç hazırlayabileceğinizi belirtti. Young, The Post'a "Sandviçinizde lezzetten ödün vermeyin" dedi. "İşlenmiş etleri ızgara hindi veya tavukla değiştirmeyi deneyin ve kremsi, lezzetli bir dokunuş için biraz humus veya avokado ekleyin." dedi.

SANDVİÇLERDE BULUNAN CİDDİ TEHLİKELER

EKMEK

Ekran görüntüsü 2023-03-16 090537

Bir sandviçi sandviç yapan şey elbette ekmektir. Ancak tüm ekmekler sağlıklı seçenekler değildir ve beyaz ekmek, kan şekeri seviyelerinizin aniden yükselmesine, ardından düşmesine ve sizi öğlen uykusunda bırakmasına neden olan karbonhidratlardan gelen bir kalori kaynağıdır. Young, "Tam buğday gibi tam tahıllı bir ekmeği dahil etmek çok daha sağlıklı" diyor. "Tam tahıllar, kan şekerinizi sabit tutmak gibi diğer sağlık yararlarının yanı sıra kendinizi tok hissetmenize yardımcı olan lif içerir."

SODYUM

Ekran görüntüsü 2023-03-16 090604

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre sodyum, yüksek tansiyon, kalp krizi ve felce en çok katkıda bulunanlardan biridir ve birçok sandviçte bulunur. Jambon, salam işlenmiş etlerde yüksek miktarda sodyum bulunurken, sandviçinize çeşniler, soslar, ekmekler ve peynirler şeklinde de sızabilir. Sodyum alımınızı azaltmak için taze tavuk veya hindi göğsü veya taze dilimlenmiş biftek seçmeyi deneyin

DOYMUŞ YAĞ

Ekran görüntüsü 2023-03-16 090659

Doymuş yağ, pek çok sandviçin ana bileşenleri olan peynir ve etlerde bulunur. Aslında, Ulusal Tıp Kütüphanesine göre, sandviçlerin %79'unda birincil dolgu maddesi olarak et, kümes hayvanları veya balık bulunur. Peyniri domates, marul, turşu ve diğer dolgularla değiştirerek ve işlenmiş etler yerine yağsız taze etleri tercih ederek, sandviçinizdeki doymuş yağ miktarını büyük ölçüde azaltabilirsiniz.

ŞEKER

Ekran görüntüsü 2023-03-16 090843

Şeker, çoğu insanın bir sandviçin üzerine serptiği bir şey değildir, ancak insanların sandviçlerine koydukları katkı maddelerinin ve çeşnilerin çoğunda rafine şeker bulunur. Barbekü sosu, ballı hardal, teriyaki sosu ve tatlı çeşni genellikle şaşırtıcı miktarda şeker içerir ve bu da sandviçinize boş kalori ekler. Young, "Baharatları azar azar dahil etmek en iyisidir," dedi. “Hardal, ilave şeker içeren ketçaptan daha iyidir. Ancak hardalın sodyum oranı yüksektir, bu nedenle yemek kaşığı yerine çay kaşığı kullanın.

NİTRATLAR

Ekran görüntüsü 2023-03-16 090811

Et kürleme işlemi sırasında işlenmiş etlere nitratlar ve nitritler eklenir. Ancak bağırsaklarınızda nitratlar ve nitritler "kanserojen kimyasallar oluşturabilir... Bu da kanser riskine katkıda bulunabilir" dedi. Ayrıca, "işlenmiş etler çok fazla sodyum ve koruyucu içerir" diye ekledi ve tüketicilere mümkün olduğunca bunlardan uzak durmalarını tavsiye etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutfaktan eksik etmeyin! İltihabı kurutur, kanserden korurMutfaktan eksik etmeyin! İltihabı kurutur, kanserden korur
İmamoğlu ve Yavaş hamlesine karşı iki isim konuşuluyor!İmamoğlu ve Yavaş hamlesine karşı iki isim konuşuluyor!
Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa ettiHatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti
Anahtar Kelimeler:
tuz şeker ekmek doymuş yağ sandviç sodyum sos yemek zarar nitrat

En Çok Okunan Haberler

Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuş! Pınar Damar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuş! Pınar Damar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Canlı yayında cüzdanından çıkardı: Bunun sorumlusu kim?

Canlı yayında cüzdanından çıkardı: Bunun sorumlusu kim?

Gift Orban, Başakşehir maçında adeta çıldırdı!

Gift Orban, Başakşehir maçında adeta çıldırdı!

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.