Mavi tik nasıl alınır? Twitter ve Instagram'da mavi tik başvurusu nasıl yapılır?

Dünyada en çok kullanılan uygulamalardan olan Instagram ve Twitter’da mavi tik almak için bazı kriterler vardır. Twitter ve Insragram’da tanınmış kişi olmak ile ilgili mavi tik nasıl alınır sorusunun yanıtı, kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biridir.

Mavi tik alabilmek için belli bir takipçi sayısının yanı sıra fazlaca etkileşim de almak gerekiyor. Aynı zamanda Twitter ve Instagram'da mavi tik almak için bu iki şartın yanı sıra başka şartlar da var. İşte hem Twitter hem Instagram'da mavi tik almak için gereken şartlar ve diğer detaylar...

Twitter Mavi Tik Başvurusu

Twitter'da mavi tik başvurusu yapmak için izlenmesi gereken adımlar:

Bilgisayardan ya da cep telefonunuzdan Twitter uygulamasına girdikten sonra Ayarlar ve Gizlilik bölümüne tıklayın.

Hesap > Hesap Bilgileri kısımlarına tıkladığınızda şifrenizi girmenizi isteyen bir sayfa önünüze çıkacak.

Şifrenizi girdikten sonra “Onaylama İsteğinde Bulun” linkiyle karşılaşacaksınız.

Twitter Mavi Tik Başvurusu ya da Onaylama İsteğinde Bulun seçeneklerinden biri karşınıza çıkmıyorsa hesabınız mavi tik almak için uygun değildir.

Twitter, özellikle aktif olarak kullanılmayan, eski hesapların çoğunda bu seçenekleri göstermiyor. Mavi tik alabilmek için Twitter’ın sunduğu şartlardan bazıları şunlardır:

Gerçek bir profil adına ve fotoğrafa sahip olmak

Hesaba en az son 6 ay içinde giriş yapmak

Hesabınızda onaylı bir e-posta adresi ya da telefon numarası olmak

Hesabınızın son 1 yıl içinde Twitter kurallarını ihlal yüzünden 6 saatlik ya da 7 günlük cezalar almamış olması

Bu şartların yanında Twitter mavi tiki belli kişilere vermektedir. Çok takipçiye sahip olmanız mavi tik alabileceğiniz anlamına gelmezken aynı zamanda az takipçiye sahip olmak da mavi tik alamayacağınız anlamına gelmiyor. Ancak Twitter’da mavi tikli hesaba sahip olmak için, çokça tanınmış bir kişi ya da markayı temsil etmelisiniz ya da onunla doğrudan ilişkiniz olmalıdır. Yani devlet başkanları, seçilmiş devlet görevlileri, kurumsal şirketler, haber kuruluşları, müzik kuruluşları, dijital içerik üreticileri, sporcular gibi meslek gruplarıyla ilişkiniz varsa ya da doğrudan bu mesleğin erbabıysanız Twitter ve Instagram’da tanınmış kişi olmak için mavi tik alabilirsiniz. Fakat unutmamalısınız ki, bu meslek gruplarından birini icra etseniz bile mavi tik alamama durumunuz vardır.

Twitter mavi tik için gerekli olan her şartı taşıyorsanız başvuru ekranında size bu işlemin önemli kişi ve gruplar için olduğunu belirten bir uyarı çıkar. Ardından “İsteği başlat” tuşuna başlat diyerek işleme devam edebilirsiniz.

Hangi meslek grubuna dahil olduğunuzu seçtikten sonra sizden bazı bilgiler girmeniz istenir. Bu bilgileri girdikten sonra bekleme süreci başlar. Bekleme süresi ortalama bir hafta ile bir ay kadar sürer ve herhangi bir sorun yoksa bir ay içinde hesabınız onaylanmış olur.

Instagram Mavi Tik Başvurusu

Instagram resmi hesap işareti olan mavi tik özelliği ile hesabınızın resmi olarak onaylanmış olduğunu herkese gösterebilirsiniz. Mavi tikli hesap almak için yapılması gerekenler oldukça basittir ancak Instagram mavi tik alma konusunda bazı şartlar vardır ve bunları yerine getirmeniz gerekir. İşte mavi tik alma şartları:

Instagram hesabınızın mavi tik alabilmesi için tanınmış bir kişi, marka olmanızı şart koşuyor. Bu nedenle ya herkes tarafından bilinen biri ya da bir markayı temsil eden biri olmanız gerekiyor. Instagram, mavi tik alabilmeniz için öncelikle Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarınızın birbirine bağlantılı olmasını istiyor. Twitter ya da Facebook hesabınızda mavi tik aldıysanız Instagram’da da mavi tik almanız daha kolay oluyor.

Instagram’da mavi tik alabilmeniz için önemli olan bir diğer şart ise etkileşim durumunuzdur. Aktif kullanıcılar tarafından takip edilmeniz ve yüksek beğeni, yorum gibi etkileşimler almanız mavi tik alma şansınızı arttırır.

Mavi tik alabilmek için Instagram hesabınızın bir işletme hesabı olması gerekir ya da bütün profil bilgilerinizin eksiksiz ve doğru şekilde dolu olması gerekir.

Bu şartları karşılıyorsanız şu adımları takip ederek Instagram mavi tik başvurusu yapabilirsiniz:

Profilinizden Ayarlar ve Hesap kısmına tıklayın.

Hesap kısmında yer alan Doğrulama İste butonuna basın.

Karşınıza çıkan formu eksiksiz şekilde doldurdun.

Başvurunuzu tamamladıktan sonra Instagram’dan gelecek cevabı bekleyin.

Twitter’da olduğu gibi bu cevap ortalama bir hafta ile bir ay arasında gelmektedir. Yani herhangi bir sorun yoksa yaklaşık bir ay gibi bir sürede mavi tikli bir hesaba kavuşmuş olursunuz.



