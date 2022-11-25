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Mavi tiki bırak, renk renk tiklere bak... Sürpriz gelişmeyi Elon Musk duyurdu, başlama tarihini de verdi!

25.11.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Durdurulan mavi tik satışlarının ne zaman başlayacağı merak edilirken, Twitter'ın sahibi Elon Musk sürpriz bir duyuru yaptı. Musk, Twitter'ın mavi tik sisteminin önümüzdeki cuma günü kullanıma sunacağını açıkladı. Yeni doğrulama sisteminde önemli bir fark da olacak. Mavi tikin dışında renk renk tikler de kullanıma sunulacak. Peki kimler, hangi renkte tike sahip olabilecek?

Mavi tiki bırak, renk renk tiklere bak... Sürpriz gelişmeyi Elon Musk duyurdu, başlama tarihini de verdi!

Twitter mavi tik satışlarını durdurduktan sonra henüz başlatmadı. Elon Musk, mavi tik almak isteyen Twitter kullanıcılarının ilgi gösterdiği Twitter Blue aboneliğinin 29 Kasım'da geleceğini söylemişti ancak daha sonra bunun ertelendiği ortaya çıkmıştı. Twitter'ın mavi tik satışlarına tekrar ne zaman başlayacağı merak edilirken, Elon Musk'tan sürpriz bir duyuru geldi. Bu duyuru "Mavi tiki bırak, renk renk tiklere bak..." dedirtecek cinsten.

MAVİ TİK TEKRAR BAŞLIYOR ANCAK ÖNEMLİ BİR FARKLA! RENK RENK TİKLER GELİYOR

Elon Musk, Twitter'ın yeni doğrulama sistemini önümüzdeki hafta cuma günü kullanıma sunacağını söyleyerek, sosyal ağın geçici olarak yeni çok renkli bir doğrulama sistemi çıkaracağını da duyurdu. Yani Twitter'a mavi tikin dışında renk renk tikler de gelecek.

Elon Musk tweet2

KİMLER, HANGİ RENKTE TİKE SAHİP OLABİLECEK?

Twitter'ın sahibi olan Musk'ın attığı tweet'e göre, bu plan kapsamında şirketler altın bir tik, hükümet yetkilileri ise (muhtemelen resmi etiketine benzer şekilde) gri bir tik alacak. Hepimizin bildiği mavi tik ise ünlü olsun ya da olmasın bireysel kullanıcılara tahsis edilecek. Bu, mavi tikin eskiden doğrulanmış hesaplarda ve Twitter'ın aylık 7.99 dolar tutarındaki yeni Twitter Blue aboneliğini satın alan kişilerde kullanılacağı anlamına geliyor.

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MUSK'IN BU İFADESİ KAFALARI KARIŞTIRDI

"(Bu adım) zorlu ama gerekli" diyen Musk, şirketin tüm hesapların mavi tık aktifleşmeden önce manuel olarak doğrulanmasını yapmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi. Ünlü milyarderin bu ifadeyle ne demek istediği çok açık değil. Çünkü daha önce abone olanlar otomatik olarak mavi tik alıyordu. Ancak tahminlere göre Musk, herhangi bir kimliğe bürünme veya spam'dan kaçınmak için her mavi tik satın alanı, mavi tikini aktifleştirmeden önce manuel olarak kontrol etmekten bahsediyor. Böylece olumsuz durumların önüne geçilecektir.

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