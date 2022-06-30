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Maymun Çiçeği belirtileri neler? Maymun Çiçeği virüsü öldürür mü, nasıl bulaşır?

30.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymun Çiçeği belirtileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 30 Haziran Perşembe günü yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Bakan Koca, Türkiye'de 37 yaşında bir kişide Maymun Çiçeği hastalığı belirtileri görüldüğünü söyledi. Peki Maymun Çiçeği virüsü öldürür mü, nasıl bulaşır? İşte merak edilenler...

Maymun Çiçeği belirtileri neler? Maymun Çiçeği virüsü öldürür mü, nasıl bulaşır?

Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili yapılan son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Bakan Koca, Maymun Çiçeği hastalığının Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı. Peki Maymun Çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır? Detaylar haberimizde...

Maymun Çiçeği

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun Çiçeği belirtileri merak konusu oldu.

İlk semptomların ortaya çıkışı 5 ile 21 gün aralığında herhangi bir zamana denk gelebilir. En yaygın belirti verme başlangıcı ise 6-13. günler arası süreç olarak tespit edilmiştir. Belirtiler geçmiş dönemde büyük salgınlara yol açmış olan çiçek hastalığı ile benzerlik gösterse de biraz daha farklı şekilde seyreder. En temel belirtiler arasında şunlara yer verilebilir:

  • Yüksek ateş
  • Baş, sırt ve kas ağrıları
  • Lenf bezlerinde şişlikler
  • Yorgunluk hali
  • Üşüme ve titreme
  • Ciltte su çiçeğine benzer, su dolu küçük kabarcıklar şeklinde görülen döküntüler

Maymun Çiçeği

MAYMUN ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği insanlara çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşır, ancak insandan insana bulaşma da gerçekleşebilir. Monkeypox virüsü bir kişiden diğerine lezyonlar , vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi kontamine materyallerle temas yoluyla bulaşır.

Maymun Çiçeği

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Maymun çiçeği virüsünün Orta Afrika ve Batı Afrika olmak üzere iki farklı genetik grubu olduğu bilinmektedir.

Bilim insanlarının yaptıkları açıklamalar doğrultusunda insanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsünün, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetli ve daha yüksek ölüm oranına sahip olduğu bilinmektedir.

Maymun Çiçeği

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

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Tüm hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olan hijyen kurallarına dikkat edilmesi, korunmanın en önemli aşamasını oluşturur. Bunun için eller düzenli olarak su ve sabunla yıkanmalı, kirli yüzeylere dokunulduktan sonra eller temizlenene dek yüze veya solunum organlarına kesinlikle dokunulmamalıdır. Hayvan etleri önemli bir bulaşma yolu olduğundan yalnızca iyi pişmiş olan etler tüketilmelidir. Bunun haricinde doğada vakit geçiren insanlar da dikkatli olmalıdır. Ölü hayvanlar da dahil olmak üzere başıboş ve vahşi hayvanlara yaklaşılmamalıdır. Doğada görülen ve sağlıklı gözükmeyen hayvanlara kesinlikle temas edilmemelidir. Kemirgenler hastalığın önemli bir bulaşma yolu olduğundan fare gibi hayvanların girip çıktığı tespit edilen alanlar varsa bunlar detaylı bir şekilde temizlenerek dezenfekte edilmelidir. Böyle alanlarda saklanan gıda maddeleri mevcut ise bunlar da imha edilmelidir. Su çiçeğine benzer deri kabarcıkları bulunan, ateş, üşüme, titreme gibi enfeksiyon belirtileri gösteren bireyler mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurarak muayeneden geçmelidir. Bu bireylerin kullandığı giysiler, havlu ve yatak örtüsü gibi ürünlere de temas edilmemeli ya da ortak kullanım var ise derhal sonlandırılmalıdır.

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