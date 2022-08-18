Maymun çiçeği hastalığı bu hale getirdi: Burnu çürüdü

Almanya'da 40 yaşındaki adam, burnunda güneş yanığı olduğu düşünülen kırmızı bir noktayı göstermek için doktora gitti. Ama üç gün içinde burnundaki deri ölmeye ve siyaha dönmeye başladı. Dayanılmaz bir ağrı yaşamaya başlayan adamın burnu çürümeye başladı.

VÜCUDUNU KAPLADI

Aynı zamanda, tüm vücudunda, özellikle penisinde ve ağzında kötü olan beyaz irin dolu noktalar oluştu. Yapılan test sonucu maymun çiçeği hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırıldı ve bir dizi antiviral ilaç verildi.

AYNI ZAMANDA HIV TAŞIYOR

smi açıklanmayan hastanın teşhis edilmemiş HIV taşıdığı ortaya çıktı. Sağlık görevlilerine daha önce cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon (CYBE) için hiç test yaptırmadığını söyledi. Adama enfeksiyonları tedavi etmek için ilaçlar verildi ve lezyonlar kurudu.

BURNU TAM DÜZELMEDİ

Ancak burnu sadece 'kısmen düzeldi'. Doktorlar, tedavi edilmeyen HIV'in bağışıklık sistemini baskı altına alması ve onu daha fazla nekroz riski altında bırakması nedeniyle vakasının çok şiddetli hale geldiğini söyledi.



