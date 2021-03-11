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MEB-EKYS sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi erişime açıldı

11.03.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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MEB-EKYS sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi erişime açıldı

Yenilenen MEB EKYS (Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği) yönetmeliği yayınlandı. Eğitim Kurumları Yönetici Seçme sınavı olarak bilinen EKYS sınavı tarihi müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen öğretmenlerin radarında bulunuyor...

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği değişti. 2021 Eğitim Kurumları Yönetici Sınavı olarak bilinen EKYS sınavının ne zaman yapılacağı aday öğretmenler tarafından çokça merak ediliyor. Peki MEB-EKYS sınavı ne zaman ve EKYS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanıyor?

EKYS 2021 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre 2021 senesi MEB-EKYS Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 14 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

Sonuçlar ise 07 Nisan 2021 tarihinde duyurulacak.

EKYS 2021 SINAV KONULARI NELER? HANGİ KONULARDAN KAÇ SORU ÇIKACAK?

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2021 EKYS başvuru süreci sona erdi, başvurularını tamamlayan müdür, müdür yardımcısı adayları sınavı beklemeye başladı. Sınavda emeklerinin karşılığını almaya çalışacak eğitimcilerden 60 puan üstü alabilenler sürece devam edecek.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

1) Eğitim bilimleri: %30.
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
3)Eğitim ve öğretimde etik: %10.
4) Değerler eğitimi: %10.
5) Genel kültür: %20.
6) Mevzuat (T.C. Anayasası, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %20. Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilecektir.

EKYS SINAV BELGESİ SORGULAMA

Öğretmenler aşağıda bulunan link üzerinden sınav belgesi sorgulayabilecek.

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FMEBEKYS%2F2021%2F1%2FGirisBelgesi/

MEB YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ YENİ KURALLARI NELER?

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Okullarda müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı olarak atanacaklarda yeni yönetmeliğe göre aranan şartlar şu şekilde;

1) En az yükseköğretim mezunu olmak.
2) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
3) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olunması.
4) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.
5) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.
6) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.
7) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

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