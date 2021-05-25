Meclis'te 'Ekrem İmamoğlu' tartışması

Genel Kurulda, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, "İstanbul'da, yerel seçimlerden önce bol bol vaatlerde bulunan ancak seçimin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen verdiği sözlerden hiçbirini yerine getirmeyen bir belediye başkanı ve yönetimiyle karşı karşıyayız." dedi.

"200 LİRALIK YARDIM 100 LİRAYA İNDİ"

İstanbul'da, seçim öncesinde belediyede çalışan kimsenin işten çıkarılmayacağına namus sözü veren ancak seçimlerden sonra 14 bin personeli, "ihtiyaç fazlası" diye kapı önüne koyup daha sonra 15 bin yandaşını belediyeye alan bir yönetim olduğunu savunan Özsoy, şöyle konuştu:

"Seçim öncesi 'Sosyal yardım bütçesini üç katına çıkaracağız' diye söz veren fakat seçim sonrası 200 lira olarak ödenen sosyal yardımı 100 liraya indiren hatta birçok ihtiyaç sahibi vatandaşın kartını iptal eden bir yönetim var İstanbul'da. Hizmet araçlarının resimleriyle şov yapıp 'israf' diye iftira atan, daha sonrasında daha pahalı fiyatlarla, daha fazla araç kiralayan müsrif bir belediye başkanı var İstanbul'da. İktidarımız tarafından restorasyonu yapılan 3. Ahmet Çeşmesi'ne musluk takıp utanmadan açılış yapan, o açılışa 6 bin lira harcarken açılışa gelenlere 61 bin 900 lira hediye dağıtan bir belediye başkanı var İstanbul'da. Yine hükümetimizin yaptığı Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmak için 'Paramız yok.' diyen fakat denizin üzerinde tenis oynamak için yüzen kort kiralamaya kalkan bir belediye başkanı var İstanbul'da. Maalesef CHP'li bu yönetim göreve geldiği günden beri Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan kadim şehrimizde insanları bırakın artık hayvanların bile güvenliğinin olmadığına şahitlik ediyoruz. Adalar ilçesinde 900'den fazla atın akıbeti meçhul ve günlerdir İBB yönetimi buna sessiz. Tabii CHP'nin buna sessiz kalmasına elbette şaşırmadık. Çünkü partisinin içerisinde taciz ve tecavüzlere sessiz kalanların yani insanları umursamayanların hayvanları umursamasını bekleyemezsiniz."