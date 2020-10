Meclis'te yeni yasama dönemi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı

Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olacaktır. Tek millet, iki devlet prensibi sadece bir slogan değildir. Diplomasiden sahaya her alanda yaşayan bir ilkedir. Bu husus ve Türkiye'nin desteği Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edilmiştir.

Kıbrıs ve Azerbaycan Türklerinden Balkanlar ve Kuzey Afrika'ya kadar her yerde kardeşlerimize samimi destek veren Meclisimiz, milletimizle birlikte tüm dostlarımızın da umut kaynağı olduğunu göstermiştir.

Sadece son 18 yılda bu çatı altındaki reformalar, düzenlemeler, kararlar, sergilenen tutumlar özellikle hayranlık verici bir başarı hikayesidir. İnşallah önümüzdeki dönemde Meclisimiz çok daha büyük başarılarla tarih yazmayı sürdürecektir. Böylesine köklü yönetim sistemi değişikliklerinin ideal uygulama seviyesine gelmesi elbette vakit alacaktır. Her geçen gün yasama, yürütme ve yargının yeni sistem doğrultusunda kendini geliştirdiğini görüyoruz.

Siyasi rekabet ile millete hizmet yarışı arasındaki çizginin en iyi korunduğu yerin Meclisimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Her partiden milletvekillerimize şimdiden teşekkür ediyorum.

Birincisi Türkiye'nin istikrarsızlıklar, çekişmeler, kavgalar sebebiyle uzunca bir süre ihmal ettiği, demokratik ve ekonomik atılımları bu dönemde hayata geçirdik. Bu atılımlar çıkarları zarar görenlerin saldırıları ile karşılaştı. Karşımıza çıkan engelleri birer birer aşarak bugünlere geldik. Gelişmelerin bu derece hızlanmasının ikinci sebebi, dünyanın geldiği yeni yol ayrımıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında galipler tarafından kurulan uluslararası düzen her alanda çatırdıyor. Salgın dönemde bu yıkılış çok daha açıkça görüldü. Gelişmiş denen ülkelerin krizde kendi vatandaşlarına dahi hayırlarının olmadığı görülmüştür. Bir süredir, her platformda dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür tespiti bu gerçeğin ifadesidir. Ya kurumlar istikrarı, refahı insanlığın tamamına yansıtacak şekilde yeniden yapılanacak ya da yeni kurumlar inşa edilecek. Biz kurumların yeniden yapılanması ile bu ihtiyacın karşılanacağını düşünüyoruz. Burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Dünyanın doğusu ile batısı ile, kuzeyi ile güneyi ile her köşesinin güvenliğe ihtiyacı var. Aksi takdirde dünyanın dört bir yanında ucu gelişmiş ülkelere de dokunacak şekilde çatışmaların, yağmaların yeniden başlaması kaçınılmaz hale gelmektedir. Türkiye olarak çözümleri gündeme getirmenin, tartışmanın gayreti içindeyiz.