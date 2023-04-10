Meclis'teki dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı

TBMM'ye 27'nci dönemde ulaşan dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı. Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyona, 1811 fezleke havale edildi. 1811 dosyadan; 1320'si HDP, 288'i CHP, 89'u DBP, 35'i TİP, 20'si AK Parti, 19'u İYİ Parti, 9'u MHP ve geriye kalan 31 dosya diğer partiler ile bağımsız milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekelerinden oluştu.

Halen görüşülmeyi bekleyen fezlekelerden 28'inci dönemde milletvekili seçilmeyenlerin dosyaları, ilgili savcılıklara verilecek. (DHA)

