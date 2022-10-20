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Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri gündem oldu! Akşener'den çok sert tepki

20.10.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozet taktığı anlarda kullandığı ifadeler gündem yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelebi ve eşine "En önemli kariyer çocuk doğurmak. PKK'nın 5 tane, 10 tane 15 tane çocukları var" sözleriyle çocuk yapma çağrısında bulunmasına muhalefet tepki gösterdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı." dedi.

Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri gündem oldu! Akşener'den çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve eşine çocuk sayılarını sormuş, "En önemli kariyer çocuk doğurmak. Allah’tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Sayıları artırmak lazım, bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var" şeklinde sözler sarf etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine muhalefet liderlerinden peş peşe tepkiler geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çok sert bir açıklama yaptı.

AKŞENER: HİÇBİR 27 SANİYE BU KADAR UTANÇ VERİCİ OLMAMIŞTI

Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren Akşener, "Yine hedefin ortasında ve nefretin öznesinde Türk kadını var. 20 yıla sığan birçok rezalete şahit olmuştuk ancak hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı. Bu açıklama sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri kalmadığının ibretlik ispatıdır." şeklinde tepki gösterdi.

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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Akşener, şunları söyledi:

"Yine hedefin ortasında ve nefretin öznesinde Türk kadını var. 20 yıla sığan birçok rezalete şahit olmuştuk ancak hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı. Bu açıklama sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri kalmadığının ibretlik ispatıdır.

Bu çirkin şuuraltı ve bu kirli zihniyet Türkiye'yi hak ettiği geleceğe taşıyamaz. Kadınları; tek fonksiyonu çocuk doğurmak olan sürtük organizmalar olarak görenlerin artık miatları doldu.

Onlar isteseler de istemeseler de Türkiye Cumhuriyeti; 2'nci yüzyılında her alanda çalışan, üreten ve başaran kadınların omuzlarında yükselecek. Kimse merak etmesin, çok az kaldı!"

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DAVUTOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmış, Erdoğan'a, "Bu ülkenin çocukları Kandil’de doğmadığına göre, kastınız apaçık ortada Sn. Erdoğan! İfadeleriniz insan haklarına ve kadın haklarına saygısızlıktır. Bu ülkede doğan her çocuk onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Çocuklar arasında ayrım yapmak ırkçılıktır!" şeklinde tepki göstermişti.

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BABACAN: YAZIK! UTANÇ VERİCİ

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'da," Gördüğü her kadına kaç çocuk doğurması gerektiğini söylüyor. Dağda 5-10 çocuk doğurmadıklarını biliyor ama milyonlarca Kürt vatandaşımızı teröristlikle itham ediyor. Yazık, utanç verici." dedi.

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