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Mehmet Aydın'ın lüks yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'ın yurt dışında sürdüğü lüks yaşama ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Mehmet Aydın'ın lüks yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yurt dışındaki lüks yaşamına devam ediyor.

LÜKS YATTA KEYF SÜRÜYOR

'Tosuncuk'un lüks yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Uruguay başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde bulunduğu, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği belirtilen Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın'a aldığı lüks yatta keyif sürdüğü görülüyor. Aydın çifti lüks yatta dolandırdıkları paralarla keyif sürerken kameralara poz veriyor. Görüntülerde geçtiğimiz aylarda Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks otomobillerde yer alıyor.

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DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Bu arada kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 5'si firari, 2'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının dün görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul'un tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Çiftlik Bank

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