Mehmet Ceyhan ve Necmi İlhan'dan kısıtlamaların kaldırılması sonrası ilk değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'da başlayacak olan yeni normalleşme adımlarını açıkladı. Sokak kısıtlaması, okullar, restoranlar, düğünler ve alınan birçok kararla ilgili Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan değerlendirmelerde bulundu. "BİRDEN BİRE BÜTÜN ÖNLEMLERİ KALDIRMAK RİSKLİDİR" Prof. Ceyhan'ın açıklamaları şöyle: "En önemlisi kademeli bir açıklama var. Birden bire bütün önlemleri kaldırmak risklidir. Bu açıdan bir iki hafta gözlemleyip, tekrar bakmak lazım. O açıdan önemli. Esnek çalışma devam ediyor anladığım kadarıyla, buna özel sektörün de uyması önemli. Burada riski artıran şey düğün ve nişanlar. Toplantıların, bir araya gelmelerin dikkatli yapılması önemli. Haziran ayından başlayan bir aşı seferberliğinden söz ediliyor. İnşallah kısa süre içerisinde bitirilir ve kısıtlamaları kaldırıp çok daha rahat yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Açık havada virüsün bulaşının kapalı ortamlarda 19 kat daha düşük olduğunu hesaba katarsak. Bunların açık havada yapılması riski azaltacaktır. Eski pandemi öncesindeki gibi nişan düğün olmayacaktır. Mekana göre insan kısıtlaması getirterek olacaktır. Bağırmak şarkı söylemek riski arttıran faktörler. İlgili genelgelerle kısıtlamalar belirlenecektir. Mümkün olduğu kadar açık havada ve sosyal mesafeye uygun yapılmalıdır.

"TEDBİRLER GEVŞEK BIRAKILIRSA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇERİZ" İngiltere örneğinde olduğu gibi, yavaş yavaş açılmaya başladığında 3 bine çıktı. Biz de 6-7 binler civarında takıldık daha aşağıya inemiyoruz. Tedbirleri gevşek bırakırsak biz de yeniden yükselişe geçeriz. Kısıtlamalarla salgını bitiremezsiniz ama aşılamayla bitirebilirsiniz." Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı "GEÇEN SENE AŞI YOKTU ELİMİZDE, BU YIL VAR" TRT Haber'de konuşan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise rakamlara göre adım atıldığını belirtti. Prof. Dr. İlhan'ın açıklamaları ise şu şekilde: "Aslında vakaların artışıyla beraber Mart ayında kısıtlamalar gelmişti. Bunları adım adım yapmak, net somut rakamlara göre yapmak gerekiyor. 60 binlerdeyken sert bir kapatma gerekiyor, şimdi de rakamlar önümüzde. Saat biraz ileriye alınmış durumda. Restoranların açılmasıyla beraber 7-21 arası açık olacak. Burada yine vatandaşların Pazar günü dışarı çıkmamaya özen göstermesi gerekiyor. Bununda takvime bağlı olduğunu söyledi cumhurbaşkanımız. O zaman geldiğimizde inşallah çok iyi rakamlara geleceğimize inanıyorum aşılamada. Restoranların yanında faaliyetlerine uzun süredir ara verilen kahve, kıraathane, spor salonları için de değişim söz konusu oldu.