HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mehmet Ceyhan ve Necmi İlhan'dan kısıtlamaların kaldırılması sonrası ilk değerlendirme

Mehmet Ceyhan ve Necmi İlhan'dan kısıtlamaların kaldırılması sonrası ilk değerlendirme

31.05.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni kararları değerlendirdi. Prof. Dr. Ceyhan, "İngiltere örneğinde olduğu gibi, yavaş yavaş açılmaya başladığında 3 bine çıktı. Biz de 6-7 binler civarında takıldık daha aşağıya inemiyoruz. Tedbirleri gevşek bırakırsak biz de yeniden yükselişe geçeriz." ifadelerini kullandı. Öte yandan TRT Haber'de konuşan Mustafa Necmi İlhan ise, "Yaz mevsimini düşündüğümüzde iki anahtar var. Hem kalabalık olmama, hem temiz hava. Geçen sene aşı yoktu elimizde, bu yıl var." dedi.

Mehmet Ceyhan ve Necmi İlhan'dan kısıtlamaların kaldırılması sonrası ilk değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'da başlayacak olan yeni normalleşme adımlarını açıkladı. Sokak kısıtlaması, okullar, restoranlar, düğünler ve alınan birçok kararla ilgili Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan değerlendirmelerde bulundu.

"BİRDEN BİRE BÜTÜN ÖNLEMLERİ KALDIRMAK RİSKLİDİR"

Prof. Ceyhan'ın açıklamaları şöyle:

"En önemlisi kademeli bir açıklama var. Birden bire bütün önlemleri kaldırmak risklidir. Bu açıdan bir iki hafta gözlemleyip, tekrar bakmak lazım. O açıdan önemli. Esnek çalışma devam ediyor anladığım kadarıyla, buna özel sektörün de uyması önemli. Burada riski artıran şey düğün ve nişanlar. Toplantıların, bir araya gelmelerin dikkatli yapılması önemli. Haziran ayından başlayan bir aşı seferberliğinden söz ediliyor. İnşallah kısa süre içerisinde bitirilir ve kısıtlamaları kaldırıp çok daha rahat yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Açık havada virüsün bulaşının kapalı ortamlarda 19 kat daha düşük olduğunu hesaba katarsak. Bunların açık havada yapılması riski azaltacaktır.

Eski pandemi öncesindeki gibi nişan düğün olmayacaktır. Mekana göre insan kısıtlaması getirterek olacaktır. Bağırmak şarkı söylemek riski arttıran faktörler. İlgili genelgelerle kısıtlamalar belirlenecektir. Mümkün olduğu kadar açık havada ve sosyal mesafeye uygun yapılmalıdır.

"TEDBİRLER GEVŞEK BIRAKILIRSA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇERİZ"

İngiltere örneğinde olduğu gibi, yavaş yavaş açılmaya başladığında 3 bine çıktı. Biz de 6-7 binler civarında takıldık daha aşağıya inemiyoruz. Tedbirleri gevşek bırakırsak biz de yeniden yükselişe geçeriz. Kısıtlamalarla salgını bitiremezsiniz ama aşılamayla bitirebilirsiniz."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladıSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

"GEÇEN SENE AŞI YOKTU ELİMİZDE, BU YIL VAR"

TRT Haber'de konuşan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise rakamlara göre adım atıldığını belirtti. Prof. Dr. İlhan'ın açıklamaları ise şu şekilde:

"Aslında vakaların artışıyla beraber Mart ayında kısıtlamalar gelmişti. Bunları adım adım yapmak, net somut rakamlara göre yapmak gerekiyor. 60 binlerdeyken sert bir kapatma gerekiyor, şimdi de rakamlar önümüzde.

Saat biraz ileriye alınmış durumda. Restoranların açılmasıyla beraber 7-21 arası açık olacak. Burada yine vatandaşların Pazar günü dışarı çıkmamaya özen göstermesi gerekiyor. Bununda takvime bağlı olduğunu söyledi cumhurbaşkanımız.

O zaman geldiğimizde inşallah çok iyi rakamlara geleceğimize inanıyorum aşılamada. Restoranların yanında faaliyetlerine uzun süredir ara verilen kahve, kıraathane, spor salonları için de değişim söz konusu oldu.

Açık - kapalı alan düzenlemesi zaten var. Nasıl olacak, mesafeler nasıl olacak diye...

Hepimiz bir kere salgını yenmek isteyen 83 milyon kişiyiz. Çok zor değil önlemler. Daha güzel zamanları görmemiz çok yakın diyebiliyorum.

Kafelerin gidişinde insanlar sıra beklememeli. Bunları yaşadık aslında. Evet hepimiz gitmeyi çok özledik. Örneğin restoranlar randevulu çalışabilirler. İçerde yoğunluk yapmamak gerekiyor.

Yaz mevsimini düşündüğümüzde iki anahtar var. Hem kalabalık olmama, hem temiz hava. Geçen sene aşı yoktu elimizde, bu yıl var.

Bu kararla birlikte bir parça artış olabilir. Ama hepimiz biliyoruz ki vakalar en çok evlerde meydana geliyor. Evde de zaten artık camlar açık. Camların açık olması bulaşı 4-5 kat azaltıyor.

Esnek mesainin uygulanabiliyorsa uygulanmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Kademeli mesai söz konusu olabilir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu
Halı saha, spor salonu açık mı?Halı saha, spor salonu açık mı?
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan CNN Türk Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Ceyhan

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu

Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.