Mehmet Kul kimdir? Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul nereli ve kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Mehmet Kul, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası 24 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Mehmet Kul kimdir? İşte ayrıntılar...

MEHMET KUL KİMDİR?

Mehmet kul, 2 Nisan 1970 tarihinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyaya geldi.

1995'te ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.

1997 yılında yüksek lisans ve 2003 yılında doktora derecesini alan Mehmet Kul, 1995-1996 yılları arasında Türk Standartları Enstitüsü'nde görev aldı.

1996'da ise Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak görevlendirildi.

Yardımcı Doçent olarak 2004-2011 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde çalışmıştır. Nisan 2011'de Doçent unvanını almıştır. 2016 yılında aynı bölümde Profesör olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Mehmet KUL, evli ve 3 çocuk babasıdır.

MEHEMT KUL, SİVAS BİLİM EV TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.



