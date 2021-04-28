Mehmet Öz ve Suna Öz'ün vasiyetname davası: Davaya diğer kardeş de dahil oldu

İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Davacı Mehmet Öz'ün avukatı Alperen Atılgan "2018 yılında yayınlanan vasiyetname fotomontaj yöntemiyle oluşturulmuştur ve sahtedir. Bizler bu konu hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu dava 2003 yılında yayınlanan vasiyetnamenin iptal edilmesi için açılan bir davadır. 2008 yılında yayınlanan vasiyetname ise baba Mustafa Öz'ün gerçek vasiyetnamesidir ve biz bunun kabul edilmesini talep ediyoruz. Karşı tarafı bahsettiği ortak banka hesap kullanımları da maalesef sahte çıkmıştır" diyerek mahkemeden 2008 tarihli vasiyetnamenin kabul edilmesini ve ortak hesap ile ilgili bankalara müzekkere yazılması talebinde bulundu.

BANKAYA MÜZEKKERE YAZILMASINA KARAR VERİLDİ

Davacı Fatma Seval Öz'ün avukatı ise dosyaların birleştiğini ve müvekkilinin kardeşi olan Mehmet Öz'ün avukatının sunmuş olduğu beyanlara ve taleplere katıldıklarını belirtti. Davalı Nazlım Suna Öz'ün avukatı ise mahkemeden davanın reddi yönünde karar verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme söz konusu ortak banka hesabının ve hesap hareketlerinin araştırılması için bankaya müzekkere yazı gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.