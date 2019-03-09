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Mehmet Özhaseki: Seçilmiş olmak, bir insana suç işleme özgürlüğü vermez

SEÇİM HABERLERİ  | 09.03.2019 03:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Seçilmiş olmak, bir insana suç işleme özgürlüğü vermez. Ben de belediye başkanı olarak beş kere seçildim. Millet niye seçti beni belediye başkanı olarak? Hizmet et, adam gibi çalış diye seçti. Vatana, millete ihanet et, parayı çalıp Kandil'e gönder diye mi seçti?" dedi.

Mehmet Özhaseki: Seçilmiş olmak, bir insana suç işleme özgürlüğü vermez

Yakacık Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki'nin Altındağ Belediye Başkanlığı döneminde bölgeye yaptığı yatırımları anlattı.

Belediye başkanlarının belirlenmesinde önemli kriterleri gözettiklerini belirten Özhaseki, bakanlığı döneminde Doğu ve Güneydoğu'ya yaptığı hizmetler sayesinde bölge halkının refaha kavuştuğunu söyledi.

Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptırdığı barajı hatırlatarak, "Benim yaptırdığım baraj 70 kilometre su tuttu ve Yenimahalle'nin tamamının elektriğini karşılayacak bir güçte elektrik üretiyoruz. Bir lira harcamadım ben ama Yuvacık'ta CHP'li belediye benim yaptırdığım barajın zekatı kadar bir baraj yaptırdı ve devleti 3,5 milyar dolar borçlandırdı." diye konuştu.

Ankara'da hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlatan Özhaseki, gerçekleştirilecek projeler sayesinde işsiz gençlerin iş sahibi olacağını vurguladı.

Özhaseki, Ankara'nın içme suyu projesinde gelinen son noktayı da açıklayarak, "Yarından itibaren Gerede'den gelen suyu Ankara'nın her tarafına veriyoruz. Allah'ın izniyle bundan sonra herkes Gerede'den gelen memba suyunu içecek." ifadelerini kullandı.

Yakacık Mahallesi sakinlerinin imar sorununa da değinen Özhaseki, şunları söyledi:

"Bir mahallede herkes eşit haklara sahipken içinden bir kişi gelir, kendine bir şey isterse o verilmez. Şahıs lehine plan tadilatı olmaz ancak mahallenin tamamı üzerinde ve herkesin genelini ilgilendiren bir konu var ise oranın kurtulabilmesi ve yeni modern konutlara dönüşebilmesi için ne gerekiyorsa yapılır, hiç endişeniz olmasın."

"MİLLET NİYE SEÇTİ BENİ?"

Özhaseki, MHP Pursaklar İlçe Başkanlığınca düzenlenen "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı görüşmelerine değinerek şehir pazarlığının hiçbir zaman gündeme gelmediğini söyledi.

Doğu ve Güneydoğu'daki belediyelerin kayyum atanmadan önce belediye bütçesinden Kandil'e para gönderdiğini belirten Özhaseki, "Seçilmiş olmak, bir insana suç işleme özgürlüğü vermez. Ben de beş kere seçildim. Millet niye seçti beni? Hizmet et, adam gibi çalış diye seçti. Vatana, millete ihanet et, parayı çalıp Kandil'e gönder diye mi seçti?" şeklinde konuştu.

Özhaseki, son zamanlardaki terör örgütü operasyonlarının Türkiye'nin beka sorunu bulunduğunun kanıtı olduğunu kaydetti.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonunca Sincan'da düzenlenen etkinliğe de katılan Özhaseki, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Özhaseki, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in eşiyle münasebetlerinde bir nezaketin olduğuna dikkati çekerek, "Peygamberimiz eşine emir kipinde bile konuşmamış. Asla el kaldırmamış ve herkese bunu nasihat olarak söylemiş." diye konuştu.

Türk tarihinde kadınların büyük kahramanlıklar gösterdiğine değinen Özhaseki, "Bizim tarihimizde hanım kardeşlerimizin başarıları vardır. Onların, bizim arada anlattığımız hikayelere konu olan destansı hikayeleri vardır." dedi.

"BU ADAMLAR PROJE HAZIRLAMIYORLAR"

Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın kendisiyle ilgili iddialarına değinerek, şunları dile getirdi:

"Bu adamlar proje hazırlamıyorlar, kendilerini de anlatmıyorlar ama başka bir şey yapıyorlar. Kumpaslar kurmaya ve yalanlar söylemeye devam ediyorlar. CHP'nin adayı televizyonda diyor ki 'Bakın, yakında ne bantlar çıkacak.' Bu bant işini eskiden FETÖ tezgahlardı. 'Gitti, lanet olsun, kurtulduk.' diyorduk. Şimdi elini bunlara vermiş ve bunlar bu işlerle uğraşıyorlar. Ne olur bu aklınızı biraz hayra yorun.

Şerden vazgeçin ve Ankara'ya ne yaparız diye bir oturun düşünün. Bir proje söyleyin ama o da yok."

(AA)

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