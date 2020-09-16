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Meksika: Arkeologlar ilk Maya köle gemisini buldu

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

Arkeologlar ilk kez Mayaları taşıdığı düşünülen bir köle gemisine ait kalıntılara ulaştıklarını açıkladı. Gemi, iç savaş sırasında yakalanan Mayaları Küba’daki şeker kamışı tarlalarına taşıyordu.

Meksika: Arkeologlar ilk Maya köle gemisini buldu

Meksika’da yapılan araştırmalarda arkeologlar ilk kez, 1850’li yıllarda Mayaları taşıdığı düşünülen bir köle gemisine ait kalıntılara ulaştı. Bugüne kadar ABD ve çevresinde yapılan araştırmalarda enkaz halinde birkaç Afrika köle gemisi bulunmuştu, ancak hiçbir Maya köle gemisi tespit edilmemişti.

Buharlı gemiye ait kalıntı ilk kez 2017 yılında Yucatan eyaletinin, bir dönem ünlü limanlarından biri kabul edilen Sisal’ın yaklaşık 4 kilometre uzağında ve yedi metrelik derinlikte yerel bir balıkçı tarafından bulundu.

Ancak Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden araştırmacılar çağdaş belgeleri kontrol edip bunun ‘La Unión’ gemisi olduğunu bulana kadar belirsizliğini korudu.

"İŞ VAADİYLE KANDIRIYORLARDI"

İspanyollar ile köleleştirilmiş yerleşimciler arasında 1847-1901 yılları arasında devam eden Kast Savaşı sırasında yakalanan Mayaların, bu gemiyle şeker kamışı tarlalarında çalışmak üzere Küba’ya götürüldüğü belirtildi.

Söz konusu dönemde Meksika’da kölelik yasal değildi. Ancak bu ve benzer gemileri işletenler, çatışma nedeniyle topraksız kalan Mayaları, genellikle Küba’da ‘sözleşmeli işçi’ olarak çalışacakları vaadiyle kandırıyordu.

La Unión da bu seferlerden birinde, Eylül 1861’de Havana’ya gitmek üzere başladığı yolculuğunda kazanlarının patlaması sonucu Sisal açıklarında battı. Bunun sonucunda gemideki 80 mürettebatın yarısı ve taşıdığı 60 yolcu yaşamını yitirdi.

La Unión pek çok kez esir ticareti yaparken kayıtlara geçse de, söz konusu son yolculukta gemide herhangi bir Mayalı olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü kayıtları gizlemek isteyen kaçakçılar, Mayaları yolcu değil ‘kargo’ olarak listeliyordu.

Arkeolog Helena Barba Meinecke, pek çok Maya yerleşimcinin genelde Küba’ya götürüldüğünü ve bir daha dönemediklerini belirtti. Meinecke, “Her bir köle 25 peso karşılığında bir aracıya satılıyordu, Havana’da tekrar satılan kölelerde bu fiyat erkeklerde 160 pesoya, kadınlarda 120 pesoya kadar çıkıyordu” dedi.

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