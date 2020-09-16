Meksika: Arkeologlar ilk Maya köle gemisini buldu

Meksika’da yapılan araştırmalarda arkeologlar ilk kez, 1850’li yıllarda Mayaları taşıdığı düşünülen bir köle gemisine ait kalıntılara ulaştı. Bugüne kadar ABD ve çevresinde yapılan araştırmalarda enkaz halinde birkaç Afrika köle gemisi bulunmuştu, ancak hiçbir Maya köle gemisi tespit edilmemişti.

Buharlı gemiye ait kalıntı ilk kez 2017 yılında Yucatan eyaletinin, bir dönem ünlü limanlarından biri kabul edilen Sisal’ın yaklaşık 4 kilometre uzağında ve yedi metrelik derinlikte yerel bir balıkçı tarafından bulundu.

Ancak Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden araştırmacılar çağdaş belgeleri kontrol edip bunun ‘La Unión’ gemisi olduğunu bulana kadar belirsizliğini korudu.

"İŞ VAADİYLE KANDIRIYORLARDI"

İspanyollar ile köleleştirilmiş yerleşimciler arasında 1847-1901 yılları arasında devam eden Kast Savaşı sırasında yakalanan Mayaların, bu gemiyle şeker kamışı tarlalarında çalışmak üzere Küba’ya götürüldüğü belirtildi.

Söz konusu dönemde Meksika’da kölelik yasal değildi. Ancak bu ve benzer gemileri işletenler, çatışma nedeniyle topraksız kalan Mayaları, genellikle Küba’da ‘sözleşmeli işçi’ olarak çalışacakları vaadiyle kandırıyordu.