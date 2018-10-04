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Meksika'da akılalmaz olay! İşkence edip elektrik direğine bağlamışlar

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 14:36 | Son Güncelleme

Meksika'nın Puerto Vallarta kentinde meydana gelen olay kan dondurdu. İşkence gören kişilerin elektrik direklerine asılı halde bulunduğu şehirde yaşananlar panik yarattı.

İşkencenin neden ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmezken, kişilerin vücutlarında İspanya'da hain ve hırsız anlamına gelen 'R' harfi kazındığı görüldü.

Çırılçıplak soyup, elektrik direğine bağlamışlar!

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Her yıl milyonlarca turist çeken kentte bir grup insan işkence görerek elektrik direklerine çıplak halde bağlanmış şekilde bulundu.
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Direklere bağlanan insanların saçlarına, İspanyolca'da 'hain' ve 'hırsız' anlamlarına gelen "R" harfi kazındı.
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Olayın ardında soruşturma başlatan polisler, vaka sayısı hakkında bilgi vermezken yerel medyada yer alan haberlere göre en az 10 kişinin benzer işkencelere maruz kaldığı aktarılıyor.
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Yaşanan ilginç vakanın failleri başlarına ne geldiği hakkında herhangi bir bilgi vermediği için bu tip vakalar, bölgede süren mafya savaşlarında yeni bir taktik olarak değerlendiriliyor.
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Olaya maruz kalan kurbanlardan biri verdiği ifadede, tanımadığı bir grup kişi tarafından alıkonulduğunu ve bir çiftlikte dövüldüğünü söyledi.
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Uzmanlar, Meksika'da işlenen cinayet sayısında bu yıl rekor artış olduğuna da dikkat çekiyor.
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Her yıl milyonlarca turist çeken kentte bir grup insan işkence görerek elektrik direklerine çıplak halde bağlanmış şekilde bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
Meksika işkence İspanya

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