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  4. Meksika’da deniz paraşütünün halatı koptu! Metrelerce sürüklenen kadın elektrik tellerine indi

Meksika’da deniz paraşütünün halatı koptu! Metrelerce sürüklenen kadın elektrik tellerine indi

06.08.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da bir kadının bindiği deniz paraşütünün halatı koptu. Talihsiz kadın, halatın kopmasının ardından kontrolsüz şekilde metrelerce sürüklenerek, elektrik tellerinin üzerine iniş yaptı.

Meksika’nın Jalisco eyaletinde bulunan Puerto Vallarta şehri dün panik dolu anlara sahne oldu.

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DAKİKALARCA SÜRÜKLENDİ

Adı açıklanmayan 21 yaşındaki bir kadın, tekneye arkadan halatla bağlanan deniz paraşütüne bindi. Şiddetli fırtına nedeniyle paraşütü tekneye bağlayan halatın kopması sonucu genç kadın havada kontrolsüzce sürüklenmeye başladı. Fırtınanın etkisi ile havada dakikalarca sürüklenen kadın, paraşütün kendiliğinden alçalmasının ardından elektrik tellerinin üzerine iniş yaptı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMINA KOŞTU

Yakınlarda bulunan şehir sakinleri hemen genç kadının yardımına koştu. Kazayı birkaç sıyrıkla atlatan genç kadın, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Yetkililerden ya da sorumlu şirketten olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Olay çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Genç kadının binaların üzerinde paraşütle uçtuğu anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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