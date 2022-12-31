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Meksika'da havalimanında 4 insan kafatası bulundu! X-ray cihazından geçerken...

31.12.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da bir havalimanında, karton kutunun içerisinde ABD'ye gönderilmek üzere, 4 insan kafatası bulundu.

Meksika'da havalimanında 4 insan kafatası bulundu! X-ray cihazından geçerken...

Meksika Ulusal Muhafızlarından yapılan açıklamaya göre, Queretaro kentindeki havalimanında, X-ray cihazından geçen bir karton kutunun içinde garip şekiller tespit edilmesi üzerine, kontrol noktasına güvenlik görevlileri çağrıldı. Güvenlik görevlileri kutuyu açtıklarında, alüminyum folyoya sarılmış 4 insan kafatası buldu.

ABD'YE GÖNDERİLECEKTİ

Kutunun, Michoacan eyaletinin Apatzingan şehrinden, ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki bir adrese gönderilmek üzere havalimanına getirildiği bildirildi.

Kafataslarının nasıl elde edildiğine veya tıbbi araştırma amaçlı olup olmadığına bakılmaksızın, sevkiyatın Meksika yasalarını ihlal edebileceği belirtildi.

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Öte yandan ülkede şiddet eylemlerinin en yoğun görüldüğü eyaletlerden biri olan Michoacan eyaletinin Apatzingan şehrini, uzun süredir Viagras uyuşturucu karteli kontrol ediyor. (AA)

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Meksika kafatası

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