İkinci 'kelebek barınağı' cinayeti

Meksikalı yetkililer, dövülmüş ve kafası muhtemelen sivri bir cisimle yaralanmış halde cesedi bulunan Raul Hernandez'in olası cinayetini araştırdıklarını söyledi.

Yerel basın, Hernandez'in cumartesi erken saatlerde Ocampo belediyesindeki Kral Kelebeği Biyosfer Rezervi'ne yaklaşık 8 km mesafede bulunduğunu bildirdi.

Savcı yaptığı açıklamada, Hernandez'in San Pedro Libertad kasabasındaki evinden ayrılmasından sonra 27 Ocak'ta ailesinin kayıp bildiriminde bulunduğunu belirtti.

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Bu hafta, aktivist Homero Gomez Gonzalez'in cesedi, kaybolmasından iki hafta sonra rezervin bulunduğu Michoacan eyaletinde bir kuyuda yüzerken bulunmuştu.

Ortadan kaybolması ve sonrasında gelen ölümü, çevre ve insan hakları aktivistlerinin çalışmalarından dolayı sürekli tehdit edildiği ve hatta öldürüldüğü Meksika'da tepkiye yol açtı.

Kral kelebeğinin kışı geçirme alanlarını yasadışı ağaç kesiminden korumak için mücadele eden Gonzalez, Kral Kelebeği Biyosfer Rezervi içinde bulunan El Rosario kelebek sığınağını yönetiyordu.

Milyonlarca kral kelebeği, kıştan kaçmak için Kanada'dan Orta Meksika'ya her yıl yaklaşık 3 bin 218 km'lik uzun bir yolculuk yapıyor.

Bununla birlikte, iklim değişikliği ve yasadışı ağaç kesiminin yaşam alanlarını tehdit etmesi nedeniyle kelebeklerin hayatları tehlike altında.

