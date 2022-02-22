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  4. Meksika’da katil balina, turistlerin teknesini böyle kovaladı

Meksika’da katil balina, turistlerin teknesini böyle kovaladı

22.02.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da turistlerin gezi teknesi katil balina tarafından kovalandı. Turistler tarafından görüntülenen o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Meksika’nın Sinaloa eyaleti açıklarındaki Faralln Adası yakınlarında tura çıkan bir grup turist, Orka olarak da bilinen katil balina tarafından takip edildi. Tekne son sürat gitmesine rağmen katil balina tekneye yetişmeye çalıştı. Teknedeki turistler ise katil balinanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Deniz memelileri üremek için daha sıcak sular aramaları nedeniyle her yıl kış aylarında Meksika’ya kıyısı bulunan Cortez Denizi'ne inerken, son yıllarda memeliler Cortez Denizi'nde daha sık görülüyor. Görüntüleri izleyen uzmanlar katil balinanın tekneyi karşı cins olarak düşündüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

(İHA)

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