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  4. Meksika'da uyuşturucu savaşları: 60 binden fazla kişi kayıp

Meksika'da uyuşturucu savaşları: 60 binden fazla kişi kayıp

07.01.2020 08:26 | Son Güncelleme

Meksika'da devletin uyuşturucuyla mücadele başlattığı 2006 yılından bu yana kaybolan kişi sayısının 60 binden fazla olduğu açıklandı. Ülkede ayrıca sadece geçen yıl 31 bin kişi öldürüldü.

Meksika'da uyuşturucu savaşları: 60 binden fazla kişi kayıp

Meksika'da devletin uyuşturucuyla mücadele başlattığı 2006 yılından bu yana 60 binden fazla kişinin "kaybolduğu" açıklandı.

Ülkede ayrıca sadece geçen yıl 31 bin kişi öldürüldü.

Ülkedeki ölüm ve kayıpların asıl faili uyuşturucu kartelleri ve suç örgütleri olsa da, güvenlik güçleri de ölüm ve kayıplardan sorumlu tutuluyor.

Kaybolanların yüzde 53'ü 15-35 yaşları arasında ve yüzde 74'ünü erkekler oluşturuyor.

Kayıpları arama çalışmalarını koordine eden Meksika Ulusal Arama Komisyonu Başkanı Karla Quintana, sadece geçen yıl 5 binden fazla kişinin kaybolduğunu belirtti.

Ülkenin o dönemki başkanı Felipe Calderón 2006 yılında uyuşturucu ticaretine karşı orduyu devreye sokmuştu. O günden bu yana iki kez yönetim değişse de uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu bağlantılı suçlar hâlâ kontrol altına alınabilmiş değil.

Meksika'daki kayıp sayısı Latin Amerika'daki diğer ülkelerin de üzerinde.

Guatemala'da 36 yıl süren iç savaşta yaklaşık 40 bin kişi, Arjantin'de 1976-1983 yılları arasındaki askeri yönetim sırasında da yaklaşık 30 bin kişi kaybolmuştu.

Meksika İnsan Hakları Müsteşarı Alejandro Encinas Rodríguez, Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador'un görevi devraldığı Aralık 2018'den bu yana, 873 gizli mezarda 1124 ceset bulunduğunu açıkladı.

Obrador "savaşı bitirme ve barış getirme" vaadiyle seçilmiş ve şiddetle mücadele için yeni bir ulusal güvenlik birimi kurma sözü vermişti.

Ancak çok az sayıda Meksikalı bu birime katılmak için başvurdu. Çoğu kişi öldürülme korkusuyla bu görevden uzak durduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika uyuşturucu savaşı

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