O ülkede bir yılda en az 35 bin cinayet işlendi!

Buna göre bir yılda 35 bin 588 kişi öldürüldü.

Artış oranlarının 2016'da yüzde 27, 2017'de 28 ve 2018'de yüzde 17 olması nedeniyle her ne kadar ülkede cinayetler fazla olsa da yıllık artış hızının son iki yılda önceki yıllara göre azaldığının görüldüğü belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise ülkedeki suç ve şiddetin karşılaştığı en büyük zorluklar olduğunu kabul ettiğini fakat ülkenin ana sorununun yolsuzluk olduğunu belirtti.

"Beyaz yakalı suçluların" Meksika'ya, cinayetlerin çoğundan sorumlu olan uyuşturucu kartellerinden daha fazla zarar verdiğini ifade eden Lopez Obrador, "Meksika'ya en büyük zararın beyaz yakalı suçlular tarafından verildiğini düşünüyorum." dedi.

Lopez Obrador, "beyaz yakalı suçlarla" mücadeleye, uyuşturucu kartellerine karşı verilen mücadeleyle neredeyse aynı ağırlığı verdiklerini dile getirdi.

2006'DAN BU YANA 60 BİN KAYIP

Ülkede kayıpları arama çalışmalarını koordine eden Ulusal Arama Komisyonu Başkanı Karla Quintana, bu ayın başında yaptığı açıklamada, 2006'da uyuşturucuya karşı açılan savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında 61 bin 637 kişinin kaybolduğunu bildirmişti.