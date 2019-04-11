HABER

Meksika'da Ulusal Muhafızlar Teşkilatının başına ordu generali getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 22:54 | Son Güncelleme

Akaryakıt kaçakçılığı ve organize suç şebekeleri ile mücadele amacıyla federal polis ve askeri inzibat personelinden oluşturulacak yeni güvenlik gücüne Tuğgeneral Luis Rodriguez Bucio komuta edecek

MEKSİKO (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ülkede akaryakıt kaçakçılığı ve organize suç şebekleri ile mücadele için kurulan yeni güvenlik gücünün başına bir ordu generalini getirdi.

Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, yeni oluşturulan Ulusal Muhafızlar Teşkilatının başına Meksika ordusunda görevli Tuğgeneral Luis Rodriguez Bucio'nun getirildiği bildirildi.

Bucio'nun federal polis ile askeri inzibat personelinden oluşacak yeni güvenlik gücünü komuta edeceği belirtildi.

Lopez Obrador, aralıkta göreve başladığında ülkede artan suç dalgasına karşı kararlılıkla mücadele vaadinde bulunmuştu. Bu sebeple silahlı kuvvetlerle yakın ilişkiler kurmuş, ordu ve donanma mensuplarının asayiş operasyonlarında kullanılabilmesi için yeni bir güvenlik gücü oluşturulmasını önermişti.

Obrador, Kamu Güvenliği Bakanı'na bağlı olarak kurulacak güvenlik gücünün görevdeki bir subay tarafından idare edilmesi konusunda ısrarcı davranmıştı.

Cinayet oranlarının çok yüksek olduğu Meksika'da Obrador'dan önceki yönetimler, yerel emniyet birimlerindeki yozlaşma nedeniyle ülkenin birçok kesiminde uyuşturucu kartelleriyle mücadelede karacı ve denizci askerleri kullanmıştı. Emniyet teşkilatı için yetiştirilmeyen askerlerin, işkence ve yargısız infaz gibi insan hakları ihlalleri işledikleri ifade ediliyordu.

Sol eğilimli Devlet Başkanı Obrador'un geçen yıl aralık ayında göreve gelmesinin ardından güvenlik için orduya yönelmesi bazı kesimler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Obrador, ülkenin iç güvenliğini sağlamada sadece ordunun gerekli disiplin ve halka saygıya sahip olduğunu savunmuştu.

PARTNEREski eşi 1 Milyon TL borç taktı! Eski eşi 1 Milyon TL borç taktı!
Erzurumlular 650 kiloluk cağ kebabı ile Kocaeli’de rekor kırdıErzurumlular 650 kiloluk cağ kebabı ile Kocaeli’de rekor kırdı
11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador Meksika ordu Ulusal Muhafızlar Teşkilatı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

CHP'den YSK'nın Büyükçekmece kararına ilk tepki!

CHP'den YSK'nın Büyükçekmece kararına ilk tepki!

Vatandaş ilk kez dolar sattı

Vatandaş ilk kez dolar sattı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan sert sözler! 2 yaşındaki çocuğa...

Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan sert sözler! 2 yaşındaki çocuğa...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' mesajı

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları ve sınav yerleri açıklandı!

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları açıklandı!

Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.