Meksikalı sanatçı Jorge Marin'in çalışmalarının yer aldığı "Varoluşun Yeniden İnşaası" sergisi Ankara'da açıldı.

Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde CerModern'de açılışı yapılan sergiye, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello, Dışişleri Bakanlığından Büyükelçi İnan Özyıldız'ın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomat katıldı.

Meksika Büyükelçisi Tello, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu tür yapıtlar varlık ve sanat arasında bir kapı açıyor ve Meksika kültürünü dünyaya yaklaştırıyor." dedi.

Büyükelçi Tello, Jorge Marin'in sıra dışı bir tekniği olduğuna işaret ederek, "Meksika'nın önde gelen heykel sanatçılarından Jorge Marin'in Varlığın Yeniden İnşaası sergisini açmak benim için büyük bir onur. Bu tür yapıtlar varlık ve sanat arasında bir kapı açıyor ve Meksika kültürünü dünyaya yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Tello, CerModern'e, Türk hükümeti ve yetkililerine sergiyi Ankara'da açmak için verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Serginin açılışına katılamayan ancak bir video görüntüsü gönderen heykel sanatçısı Jorge Marin, Ankara'da olamadığı için üzgün olduğunu belirterek, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İlk kez Azerbaycan'da geçen yıl da İzmir'de açılan "Varoluşun Yeniden İnşaası" sergisi 10 bronz heykelden oluşuyor.

Sergi şubat ayına kadar ziyaret edilebilecek.

