Meksikalı sanatçı Jorge Marin'in çalışmalarının yer aldığı "Varoluşun Yeniden İnşaası" sergisi Ankara'da açıldı.
Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde CerModern'de açılışı yapılan sergiye, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello, Dışişleri Bakanlığından Büyükelçi İnan Özyıldız'ın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomat katıldı.
Meksika Büyükelçisi Tello, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu tür yapıtlar varlık ve sanat arasında bir kapı açıyor ve Meksika kültürünü dünyaya yaklaştırıyor." dedi.
Büyükelçi Tello, Jorge Marin'in sıra dışı bir tekniği olduğuna işaret ederek, "Meksika'nın önde gelen heykel sanatçılarından Jorge Marin'in Varlığın Yeniden İnşaası sergisini açmak benim için büyük bir onur. Bu tür yapıtlar varlık ve sanat arasında bir kapı açıyor ve Meksika kültürünü dünyaya yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Tello, CerModern'e, Türk hükümeti ve yetkililerine sergiyi Ankara'da açmak için verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
Serginin açılışına katılamayan ancak bir video görüntüsü gönderen heykel sanatçısı Jorge Marin, Ankara'da olamadığı için üzgün olduğunu belirterek, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
İlk kez Azerbaycan'da geçen yıl da İzmir'de açılan "Varoluşun Yeniden İnşaası" sergisi 10 bronz heykelden oluşuyor.
Sergi şubat ayına kadar ziyaret edilebilecek.
CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!
İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay
Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor
Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Görüntüler olay yaratmıştı! İstenen ceza belli oldu
Boşanmak istedi, hayatı mahvoldu! 'Uykuda sayıkladığım için bile...'
Apple bu sabah iOS 12 güncellemesini yayınladı! Peki neler değişiyor?
Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum