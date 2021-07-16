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Melih Bulu neden görevden alındı? Dikkat çeken iddialar

16.07.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun kararname ile görevden alınması gündem yarattı. Bulu'nun neden görevden alındığı merak edilirken, Ankara'daki son kulis bilgileri dikkat çekti.

Melih Bulu neden görevden alındı? Dikkat çeken iddialar

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı.

Melih Bulu görevinden alınmasından sonra YÖK, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’ye görevlendirdi.

MELİH BULU NEDEN GÖREV ALINDI?

Aylarca süren protestolara rağmen koltuğunda kalan Melih Bulu'nun gece yarısı bir kararname ile neden görevden alındığı ise merak konusu oldu.

Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında Ankara'daki kulis bilgilerini paylaşan Ahmet Hakan, YÖK'ün Bulu'dan rahatsız olduğunu haftalar sonra bu yüzden görevden alındığını aktardı.

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Kişisel tahminini de paylaşan Hakan, altı ayda Bulu'nun üniversiteyi toparlayamadığını, akademisyenleri ikna edemediğini ve tepkileri dindirmeyi başaramadığını yazdı.

Hakan, Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yüzden hem de Bulu'nun haberi olmadan görevden alma kararını imzaladığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan
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Bu durumda hiç kimse toparlayamaz ortam aşırı derecede bozuk.

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