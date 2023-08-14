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Merakla beklenen Elon Musk-Mark Zuckerberg kapışmasında son durum! Açıklamalar geldi, ortalık karıştı...

14.08.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk-Mark Zuckerberg dövüşü gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi derken, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Elon Musk'ın açıklamaları sonrası işlerin ciddiye bindiği düşünülürken Meta CEO'su Zuckerberg'ten çok çarpıcı açıklamalar geldi. Ortalık adeta karıştı! İşte detaylar...

Merakla beklenen Elon Musk-Mark Zuckerberg kapışmasında son durum! Açıklamalar geldi, ortalık karıştı...

Elon Musk-Mark Zuckerberg kafes dövüşünde son durum merak ediliyor. Çünkü artık birçok insan, başta inanmak istemese de iki milyarderin artık ciddi ciddi bir dövüş mücadelesine çıkacağı düşünüyor. Bu konuda her iki taraftan da yapılacak açıklamalar merakla takip ediliyor. Haziran ayında Musk'ın Zuckerberg'le bir kafes dövüşüne hazır olduğuna dair tweet atmasıyla başlayan ve Zuckerberg'in "bana konum gönder" demesiyle devam eden ilginç olayda yeni gelişmeler yaşandı.

ZUCKERBERG'TEN ÇARPICI AÇIKLAMA!

BBC'nin haberine göre, Zuckerberg, Musk'ın kafes dövüşü konusunda 'ciddi olmadığını' söyledi.

Meta'nın patronu, sosyal medya sitesi Threads üzerinden yaptığı paylaşımda, Musk'a "gerçek bir randevu" teklif ettiğini ancak rakip girişimcinin bahaneler ürettiğini öne sürdü.

Pazar günü Threads üzerinden bir paylaşımda bulunan Meta'nın patronu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Elon bir tarihi onaylamıyor, sonra ameliyat olması gerektiğini söylüyor ve şimdi onun yerine arka bahçemde bir antrenman turu yapmak istiyor. Eğer Elon gerçek bir randevu ve resmi bir etkinlik konusunda ciddi olursa, bana nasıl ulaşacağını biliyor. Aksi takdirde, yoluma devam etme zamanı. Sporu ciddiye alan insanlarla yarışmaya odaklanacağım."

zuck

MUSK'TA YANIT: "TAVUK"

X üzerinden yanıt veren Musk ise Meta'nın patronunu "tavuk" olarak nitelendirdi.

Daha önce Musk, X'te kendisi ve Zuckerberg arasında geçtiği iddia edilen bir mesaj alışverişinin görüntüsünü yayınlamıştı.

Mesajlaşmada Musk'ın Zuckerberg'e Pazartesi günü Meta'nın merkezinin bulunduğu Palo Alto'da olacağını ve Zuckerberg'in Octagon'unda dövüşebileceklerini söylediği görülüyor.

Musk ayrıca "Bugün Lex Fridman ile yaptığım kısa bir maç dışında fazla pratik yapmadım. Aramızdaki boyut farkı göz önüne alındığında bunun pek olası olmadığını düşünsem de, belki de sen günümüzün Bruce Lee'sisin ve bir şekilde kazanacaksın." ifadelerini kullanıyor.

"İTALYA BAŞBAKANI VE KÜLTÜR BAKANI İLE GÖRÜŞTÜM" DEMİŞTİ

Musk kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda "Dövüş UFC değil benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek. Canlı yayın X'te ve Meta'da olacak. Kamera kadrajındaki her şey antik Roma tarzında olacak, dolayısıyla hiçbir şey modern olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile görüştüm. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar. Yapılan her şey İtalya'nın geçmişine ve bugününe saygı gösterecek." demişti.

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