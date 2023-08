Merakla beklenen Elon Musk-Mark Zuckerberg kapışmasında son durum! Açıklamalar geldi, ortalık karıştı...

Elon Musk-Mark Zuckerberg kafes dövüşünde son durum merak ediliyor. Çünkü artık birçok insan, başta inanmak istemese de iki milyarderin artık ciddi ciddi bir dövüş mücadelesine çıkacağı düşünüyor. Bu konuda her iki taraftan da yapılacak açıklamalar merakla takip ediliyor. Haziran ayında Musk'ın Zuckerberg'le bir kafes dövüşüne hazır olduğuna dair tweet atmasıyla başlayan ve Zuckerberg'in "bana konum gönder" demesiyle devam eden ilginç olayda yeni gelişmeler yaşandı.

BBC'nin haberine göre, Zuckerberg, Musk'ın kafes dövüşü konusunda 'ciddi olmadığını' söyledi.

Meta'nın patronu, sosyal medya sitesi Threads üzerinden yaptığı paylaşımda, Musk'a "gerçek bir randevu" teklif ettiğini ancak rakip girişimcinin bahaneler ürettiğini öne sürdü.

Pazar günü Threads üzerinden bir paylaşımda bulunan Meta'nın patronu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Elon bir tarihi onaylamıyor, sonra ameliyat olması gerektiğini söylüyor ve şimdi onun yerine arka bahçemde bir antrenman turu yapmak istiyor. Eğer Elon gerçek bir randevu ve resmi bir etkinlik konusunda ciddi olursa, bana nasıl ulaşacağını biliyor. Aksi takdirde, yoluma devam etme zamanı. Sporu ciddiye alan insanlarla yarışmaya odaklanacağım."

X üzerinden yanıt veren Musk ise Meta'nın patronunu "tavuk" olarak nitelendirdi.

Zuck is a chicken

Daha önce Musk, X'te kendisi ve Zuckerberg arasında geçtiği iddia edilen bir mesaj alışverişinin görüntüsünü yayınlamıştı.

This is the full message: pic.twitter.com/UzbKoIkFOc