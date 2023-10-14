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Merakla bekleniyordu! Halkalı Güneş tutulmasının büyüleyici görüntüleri...

14.10.2023 22:55 | Son Güncelleme:
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Merakla beklenen halkalı Güneş tutulması Meksika'da gözlemlendi. Tutulma, yerel saatle 09.36'da Mexico City'de gerçekleşti. Daha önce 29 yıl önce gerçekleşen tutulmanın bir daha 2052 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

Merakla bekleniyordu! Halkalı Güneş tutulmasının büyüleyici görüntüleri...

Merakla beklenen halkalı Güneş tutulması başladı. Türkiye’den izlenemeyecek tutulma Meksika’nın başkenti Mexico City’de gözlemlendi. Kısmi tutulmanın başlamasından 1 saat 20 dakika sonra Ay, doğrudan Güneş’in önüne geçerek ateş çemberini oluştururken, yerel saatle 09.36’da başlayan tutulma, 12.51’de sona erdi. Yetkililer, güneş tutulması sırasında güneşe çıplak gözle direkt olarak bakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

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NASA GÖZLEM İÇİN ROKET FIRLATTI

Öte yandan, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından yapılan açıklamada, tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya’nın iyonosfer adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sonda roketi fırlatıldığı belirtildi.

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Meksika’da son Güneş Tutulması 29 yıl önce, 10 Mayıs 1994’te gerçekleşmişti. Bir sonraki tutulma ise 2052 yılında olacak. (İHA)

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