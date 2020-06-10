Meral Akşener'den Ayasofya tepkisi

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satır başları: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ELEŞTİRİSİ Geçen hafta sokağa çıkabilme, çıkamama, tekrar çıkabilme komedisine hep birlikte şahit olduk. Bir tek bu ülkenin Cumhurbaşkanı, İçişleri ve Sağlık Bakanları ile bir araya gelemedi. Onlar basın üzerinden anlaşıyor. Biri açıklama yapıyor, yasağa gerek yok diyor, diğeri sokağa çıkma yasağı ilan ediyor, sayın Erdoğan da gönlünün razı olmaması nedeniyle kararı iptal ediyor. Fırsata odaklanıp öğrenmeyi ve planlamayı es geçerseniz krizi yönetemezsiniz, olan da milletimize oluyor. Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum normale dönüş süreci hastalığa dönüş sürecine dönmesin. Aceleci adımlar büyük çabanın getirdiği kazanımları kaybettirmesin. Biz nakit desteği sağlayın diyoruz, onlar 'dış güçler operasyon yapıyor' diyorlar. Memleket masası kurulsun, birlik mesajı verelim diyoruz, onlar 'darbe' diyor. İşsizlik artıyor, 10 bin lira faizsiz kredi verin, hanedeki insanlara 500 lira ödeyin diyoruz, 3 ayda hane başına 1000 lira para ödedikleri ile övünüyorlar.

Biz milletin gündemini konuşalım diyoruz onlar koltuklarının gündemini kovalamaya devam ediyorlar. GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLER TEPKİSİ Vatan millet sevgisinden, Atatürk sevgisinden kimsenin şüphe duymayacağı Müesser Yıldız'ı gözaltına aldılar, İsmail Dükel'i gözaltına aldılar. Terörün yanından geçmeyen insanları gözaltına alırsanız ancak terör örgütlerini sevindirirsiniz. İYİ PARTİ'NİN AYASOFYA ÖNERGESİ: "BU UTANÇ SİZE BİR SÜRE YETER" 18 yıldır zaman zaman sıkıldıkça Ayasofya'yı gündeme getirirler. Önerilerinde samimi mi merak ettik? Araştırma Önergesi verdik. Bilin bakalım ne oldu? AK Parti 'ret' verdi, MHP ve HDP çekimser kaldır ve önerge reddedildi. Bu utanç size bir süre yeter. Milletimizin maneviyatı oyuncağınız değil. Öneriyi getiriyorsanız gereğini yapacaksınız. EKONOMİ ELEŞTİRİSİ Ben 'damat' diye kızıyorum ama kendisi itiraf etmiş. En önemli meziyeti damat olan birini Bakan olmak sorun olmazken benim damada 'damat' demem neden sorun oluyor. İlyas Salman'ın Çiçek Abbas'ta dediği gibi; "Ne diyem, mesela Mahmut mu diyem, damat". Vatandaş geçim derdi çekerken harcama yapamaz. Bir yandan istihdamı koruyacaksınız, bir yandan tüketimi destekleyeceksiniz. Damat bey zaman ayırıp uyarılarımızı dinleseydi inanın bugün çok daha iyi bir yerde olurduk. Salgın sürecine bozuk bir bütçe ile girmişiz. Biz buradan hangi konuda uyardıysak kendisi tersini yapmış. Damat Bakan işinde o kadar başarısız ki elbette bunların farkında değil.