Meral Akşener'den Ayasofya tepkisi

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ELEŞTİRİSİ
Geçen hafta sokağa çıkabilme, çıkamama, tekrar çıkabilme komedisine hep birlikte şahit olduk. Bir tek bu ülkenin Cumhurbaşkanı, İçişleri ve Sağlık Bakanları ile bir araya gelemedi. Onlar basın üzerinden anlaşıyor. Biri açıklama yapıyor, yasağa gerek yok diyor, diğeri sokağa çıkma yasağı ilan ediyor, sayın Erdoğan da gönlünün razı olmaması nedeniyle kararı iptal ediyor.
Fırsata odaklanıp öğrenmeyi ve planlamayı es geçerseniz krizi yönetemezsiniz, olan da milletimize oluyor.
Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum normale dönüş süreci hastalığa dönüş sürecine dönmesin. Aceleci adımlar büyük çabanın getirdiği kazanımları kaybettirmesin.
Biz nakit desteği sağlayın diyoruz, onlar 'dış güçler operasyon yapıyor' diyorlar. Memleket masası kurulsun, birlik mesajı verelim diyoruz, onlar 'darbe' diyor. İşsizlik artıyor, 10 bin lira faizsiz kredi verin, hanedeki insanlara 500 lira ödeyin diyoruz, 3 ayda hane başına 1000 lira para ödedikleri ile övünüyorlar.
Biz milletin gündemini konuşalım diyoruz onlar koltuklarının gündemini kovalamaya devam ediyorlar.
GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLER TEPKİSİ
Vatan millet sevgisinden, Atatürk sevgisinden kimsenin şüphe duymayacağı Müesser Yıldız'ı gözaltına aldılar, İsmail Dükel'i gözaltına aldılar. Terörün yanından geçmeyen insanları gözaltına alırsanız ancak terör örgütlerini sevindirirsiniz.
İYİ PARTİ'NİN AYASOFYA ÖNERGESİ: "BU UTANÇ SİZE BİR SÜRE YETER"
18 yıldır zaman zaman sıkıldıkça Ayasofya'yı gündeme getirirler. Önerilerinde samimi mi merak ettik? Araştırma Önergesi verdik. Bilin bakalım ne oldu? AK Parti 'ret' verdi, MHP ve HDP çekimser kaldır ve önerge reddedildi. Bu utanç size bir süre yeter. Milletimizin maneviyatı oyuncağınız değil. Öneriyi getiriyorsanız gereğini yapacaksınız.
EKONOMİ ELEŞTİRİSİ
Ben 'damat' diye kızıyorum ama kendisi itiraf etmiş. En önemli meziyeti damat olan birini Bakan olmak sorun olmazken benim damada 'damat' demem neden sorun oluyor. İlyas Salman'ın Çiçek Abbas'ta dediği gibi; "Ne diyem, mesela Mahmut mu diyem, damat". Vatandaş geçim derdi çekerken harcama yapamaz. Bir yandan istihdamı koruyacaksınız, bir yandan tüketimi destekleyeceksiniz. Damat bey zaman ayırıp uyarılarımızı dinleseydi inanın bugün çok daha iyi bir yerde olurduk. Salgın sürecine bozuk bir bütçe ile girmişiz. Biz buradan hangi konuda uyardıysak kendisi tersini yapmış. Damat Bakan işinde o kadar başarısız ki elbette bunların farkında değil.
TARIM POLİTİKALARI
Sayın Erdoğan'ın a takımında en az damat kadar başarılı olan bir başka bakan daha var. Tarım Bakanı. Zaman zaman ağır eleştiriler aldığım tarım konusu ne kadar önemli bir hale geldi, bugün herkes anladı. Türkiye ne durumda? Tarımda kendine yetebilen ülkelerden biriyken son 18 yılda her şeyi ithal eden bir ülke haline geldik. Tarımdaki nüfusumuz yüzde 7'ye düştü. Tarımda çalışan yaş ortalaması 51'e çıktı. Modern tarımda bilişim var. Tarımda teknolojik dönüşüm seferberliği başlatacağız. Gıda tedarik zincirinin güçlendirilmesinde, tarımda Sanayi 4.0'ın imkanlarını çiftçimize kazandıracağız. Dünya çapında tohum merkezleri kuracağız. Hollanda tarımına baktığımızda arkasında üniversiteleri ve dev araştırma enstitülerini görürsünüz. İzleyeceğimiz bütün politikalar sonunda, Türkiye'yi çiftçisinin mağdur edilmediği bir ülke haline getireceğiz.
Hukuk olmadan Türkiye'nin uçmayacağını anla artık. Milletin sesini duymadan hizmet olmayacağını anla artık. Hala diyorsun ki, İstiklal Harbi sonrasında dünyadaki büyük dönüşümlerde başarılı olamamıştık. Bu ne demek sayın Erdoğan. Atatürk kompleksinden bir sıyrıl, bir rahatla artık. O beğenmediğin Atatürk, yanmış bir Türkiye'de Cumhuriyet'i kurdu. Kağıt fabrikası, bez fabrikası, şeker fabrikalarını yaptı. İş Bankasını kurdu. Beğenmediğin insan bunların hepsini 15 yılda yaptı. Peki, sen ne yaptın sayın Erdoğan? Olanı sattın. Söyle bakalım Atatürk'ün yapamadığı neyi yaptın? Cin fikirli saray danışmanlarının aldığı kararlar yüzünden sermaye Türkiye'den kaçıyor. Yerli sermaye yatırım yapmıyor. İnsanlar iş bulamıyor. Kimse ülkenin geleceğine güvenmiyor. Seninle birlikte bu cefakar milleti de çukura çeken saray danışmanlarından çık diye yapmıştım. Uzatılan yardım eline tükürseniz de ben sizi hakikate çağırmaya devam edeceğim.