HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meral Akşener'den Ayasofya tepkisi

Meral Akşener'den Ayasofya tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2020 11:23 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Reddedilen Ayasofya önergesiyle ilgili tepki gösteren Akşener, "Bu utanç size bir süre yeter. Milletimizin maneviyatı oyuncağınız değil. Öneriyi getiriyorsanız gereğini yapacaksınız" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ELEŞTİRİSİ

Geçen hafta sokağa çıkabilme, çıkamama, tekrar çıkabilme komedisine hep birlikte şahit olduk. Bir tek bu ülkenin Cumhurbaşkanı, İçişleri ve Sağlık Bakanları ile bir araya gelemedi. Onlar basın üzerinden anlaşıyor. Biri açıklama yapıyor, yasağa gerek yok diyor, diğeri sokağa çıkma yasağı ilan ediyor, sayın Erdoğan da gönlünün razı olmaması nedeniyle kararı iptal ediyor.

Fırsata odaklanıp öğrenmeyi ve planlamayı es geçerseniz krizi yönetemezsiniz, olan da milletimize oluyor.

Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum normale dönüş süreci hastalığa dönüş sürecine dönmesin. Aceleci adımlar büyük çabanın getirdiği kazanımları kaybettirmesin.

Biz nakit desteği sağlayın diyoruz, onlar 'dış güçler operasyon yapıyor' diyorlar. Memleket masası kurulsun, birlik mesajı verelim diyoruz, onlar 'darbe' diyor. İşsizlik artıyor, 10 bin lira faizsiz kredi verin, hanedeki insanlara 500 lira ödeyin diyoruz, 3 ayda hane başına 1000 lira para ödedikleri ile övünüyorlar.

Biz milletin gündemini konuşalım diyoruz onlar koltuklarının gündemini kovalamaya devam ediyorlar.

GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLER TEPKİSİ

Vatan millet sevgisinden, Atatürk sevgisinden kimsenin şüphe duymayacağı Müesser Yıldız'ı gözaltına aldılar, İsmail Dükel'i gözaltına aldılar. Terörün yanından geçmeyen insanları gözaltına alırsanız ancak terör örgütlerini sevindirirsiniz.

İYİ PARTİ'NİN AYASOFYA ÖNERGESİ: "BU UTANÇ SİZE BİR SÜRE YETER"

18 yıldır zaman zaman sıkıldıkça Ayasofya'yı gündeme getirirler. Önerilerinde samimi mi merak ettik? Araştırma Önergesi verdik. Bilin bakalım ne oldu? AK Parti 'ret' verdi, MHP ve HDP çekimser kaldır ve önerge reddedildi. Bu utanç size bir süre yeter. Milletimizin maneviyatı oyuncağınız değil. Öneriyi getiriyorsanız gereğini yapacaksınız.

EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Ben 'damat' diye kızıyorum ama kendisi itiraf etmiş. En önemli meziyeti damat olan birini Bakan olmak sorun olmazken benim damada 'damat' demem neden sorun oluyor. İlyas Salman'ın Çiçek Abbas'ta dediği gibi; "Ne diyem, mesela Mahmut mu diyem, damat". Vatandaş geçim derdi çekerken harcama yapamaz. Bir yandan istihdamı koruyacaksınız, bir yandan tüketimi destekleyeceksiniz. Damat bey zaman ayırıp uyarılarımızı dinleseydi inanın bugün çok daha iyi bir yerde olurduk. Salgın sürecine bozuk bir bütçe ile girmişiz. Biz buradan hangi konuda uyardıysak kendisi tersini yapmış. Damat Bakan işinde o kadar başarısız ki elbette bunların farkında değil.

TARIM POLİTİKALARI

Sayın Erdoğan'ın a takımında en az damat kadar başarılı olan bir başka bakan daha var. Tarım Bakanı. Zaman zaman ağır eleştiriler aldığım tarım konusu ne kadar önemli bir hale geldi, bugün herkes anladı. Türkiye ne durumda? Tarımda kendine yetebilen ülkelerden biriyken son 18 yılda her şeyi ithal eden bir ülke haline geldik. Tarımdaki nüfusumuz yüzde 7'ye düştü. Tarımda çalışan yaş ortalaması 51'e çıktı. Modern tarımda bilişim var. Tarımda teknolojik dönüşüm seferberliği başlatacağız. Gıda tedarik zincirinin güçlendirilmesinde, tarımda Sanayi 4.0'ın imkanlarını çiftçimize kazandıracağız. Dünya çapında tohum merkezleri kuracağız. Hollanda tarımına baktığımızda arkasında üniversiteleri ve dev araştırma enstitülerini görürsünüz. İzleyeceğimiz bütün politikalar sonunda, Türkiye'yi çiftçisinin mağdur edilmediği bir ülke haline getireceğiz.

Hukuk olmadan Türkiye'nin uçmayacağını anla artık. Milletin sesini duymadan hizmet olmayacağını anla artık. Hala diyorsun ki, İstiklal Harbi sonrasında dünyadaki büyük dönüşümlerde başarılı olamamıştık. Bu ne demek sayın Erdoğan. Atatürk kompleksinden bir sıyrıl, bir rahatla artık. O beğenmediğin Atatürk, yanmış bir Türkiye'de Cumhuriyet'i kurdu. Kağıt fabrikası, bez fabrikası, şeker fabrikalarını yaptı. İş Bankasını kurdu. Beğenmediğin insan bunların hepsini 15 yılda yaptı. Peki, sen ne yaptın sayın Erdoğan? Olanı sattın. Söyle bakalım Atatürk'ün yapamadığı neyi yaptın? Cin fikirli saray danışmanlarının aldığı kararlar yüzünden sermaye Türkiye'den kaçıyor. Yerli sermaye yatırım yapmıyor. İnsanlar iş bulamıyor. Kimse ülkenin geleceğine güvenmiyor. Seninle birlikte bu cefakar milleti de çukura çeken saray danışmanlarından çık diye yapmıştım. Uzatılan yardım eline tükürseniz de ben sizi hakikate çağırmaya devam edeceğim.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Sayıştay'a 5 yeni üye seçildiSayıştay'a 5 yeni üye seçildi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Şafak vakti operasyon! Esnaf, polis, iş insanı... Gözaltılar var

Şafak vakti operasyon! Esnaf, polis, iş insanı... Gözaltılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

Milli havacılık tarihinde rekor

Milli havacılık tarihinde rekor

Ünlü fenomenden acı haber!

Ünlü fenomenden acı haber!

TBMM'de ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga

TBMM'de ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tarihi açılış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi açılış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

Kılıçdaroğlu'nun avukatından Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

Kılıçdaroğlu'nun avukatından Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

Diğer Haberler
CHP salgında ikinci dalga endişesi yüzünden sonbaharı beklemeyecek: "Açık havada, seyircisiz kurultay"

CHP Büyük Kurultayı’nın detayları belli oldu!

Dursun Çiçek canlı yayında Harbiye Marşı söyledi

Dursun Çiçek canlı yayında Harbiye Marşı söyledi

TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi

Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP Grup Toplantısı'nda Enis Berberoğlu ayrıntısı

CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken ayrıntı

Kemal Kılıçdaroğlu 90 gün sonra CHP Grup Toplantısı'nda!

Kılıçdaroğlu, 90 gün sonra kürsüde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.