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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Artık vakit, hesap vaktidir

20.10.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Meclisteki grup toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek, "'Vakit Türkiye vaktidir' diye iş başına gelenlerin artık bu milletin yakasından düşme vakti de geldi çattı. Haydi Sayın Erdoğan, vakit tamam. Artık vakit hesap vakti, artık vakit sandık vakti." dedi.

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Artık vakit, hesap vaktidir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomik gelişmelere ayıran Akşener, dolardaki yükseliş üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

"DOLAR 10 LİRAYA KOŞUYOR"

Sayın Erdoğan üç yıl önce “Ver yetkiyi, gör etkiyi” demişti. Bize faizle nasıl mücadele edilir gösterecekti. Dolar 10 liraya konuşuyor. İşte size partili cumhurbaşkanlığıyla uçan Türkiye, İşte Erdoğan’ın 3 yılda etkisi.

"MERKEZ BANKASI BAŞKANLARI MEVSİMLİK İŞÇİ OLDU"

Bağımsız olması gereken Merkez Bankası bile onun kontrolünde. Merkez Bankası Başkanı'nı da değiştiriyor. Yazlık MB başkanı ayrı kışlık MB ayrı… Her sezona ayrı bir başkanla giriyoruz. Görev süreleri dört yıl Merkez Bankası başkanları Sayın Erdoğan sayesinde mevsimlik işçi oldular.

"ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ"

Milletimizi dizginlenemeyen bir dolar kuruyla karşı karşıya bıraktın. Sen bildiğini okumaya, sorumsuzca konuşmaya, sorunları halının ardında süpürmeye devam ettikçe dolar artıyor. Dolar arttıkça milletimizin alım gücü düşüyor.

"SEBEBİ SENSİN"

Milletimizin sana verdiği tüm bu yetkilerden sonrasında, dolar kuru son üç yılda 4.5 liradan 9.33 liraya çıkmasının sebebi sensin. Sen sözüm ona faizleri düşürdün ama Türkiye'nin risk primi arttı. Risk primi artınca, tahvil faizleri arttı. Ticari kredilerin faizleri arttı. Döviz cinsinden bulunacak dış kaynak için, ödenecek faiz de arttı.

"200 MİLYAR FAİZ ÖDEMESİ YAPILACAK"

Senin bu beceriksizliğin yüzünden devlet bütçesinden sadece bu yıl 200 milyar lira faiz ödemesi yapılacak. Kurdaki bir liralık artış dış borcumuzu da 450 milyar lira artırıyor.

"DIŞ BORÇ 2 TRİLYONA YÜKSELDİ"

Sayın Erdoğan partili cumhurbaşkanı olarak göreve geldiğinden bu yana ülkemizin dış borcu tam 2 trilyon lira arttı. Peki bu borç nasıl ödenecek biliyor musunuz? Ürün fiyatları artacak, gıda fiyatları artacak, doğalgaz ve elektrik fiyatları artacak, giyim-kuşam fiyatları artacak, öyle ödenecek.

"ALDIĞI YETKİYLE SEFA SÜRÜYOR"

Milletçe bize bu faturayı kesen de, bu hesabı ödeten de bizzat Sayın Erdoğan'dır. Paramızın pul olmasının sebebi de, borç içinde yüzmemizin nedeni de bizzat Sayın Erdoğan'dır. 2018'de aldığı yetkiyle sefa süren de milletimizin kendisine gösterdiği güveni boşa çıkartan da bizzat Sayın Erdoğan'dır.

"ÇIRPINMANIN ALEMİ YOK"

“Vakit Türkiye vaktidir” diye iş başına gelenlerin artık bu milletin yakasından düşme vakti de geldi çattı. Haydi Sayın Erdoğan vakit tamam. Çırpınmanın, çamura yatmanın âlemi yok. Milletimiz bu gidişe daha fazla tahammül edemez. Artık vakit hesap vakti, artık vakit sandık vakti.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
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