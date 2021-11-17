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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'küfür' yanıtı

17.11.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Bşakanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şu İYİ Parti'nin başındaki kadın bu kadın nasıl küfrediyor. Bunda ne edep ne adap var. Ne olacak?" sözlerine çok sert yanıt verdi.

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'küfür' yanıtı

İYİ Parti Genel Bşakanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısına konuşuyor. Döviz fiyatlarındaki artış ve kadın cinayetlerini gündemine alan İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şu İYİ Parti'nin başındaki kadın bu kadın nasıl küfrediyor. Bunda ne edep ne adap var. Ne olacak?" sözlerine de yanıt veren Akşener, "Kürsülerden nutuk atmakla olmuyor Sayın Erdoğan. "Bir kadın" diyerek beni tehdit etmekle de olmuyor Sayın Erdoğan. Bu zalimlik ne zaman bitecek?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamaları şöyle:

Yaklaşan İYİ Parti iktidarında hiçbir kardeşin bir diğerine üstünlüğünün olmadığı, egemen ve eşit devletler olarak kalkınmanın taçlandığı Türk işbirliği meydana getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

KADIN CİNAYETLERİ

Ülkemizde her gün yaşar olduğumuz kadın cinayetleri soluğumuzu kesmeye devam ediyor. İnsan, öleceğini bilerek yaşayan bir canlıdır. Ama maalesef ülkemizde kadınlar öldürüleceklerini bilerek yaşıyor. Nerede, ne zaman, kim tarafından öldürüleceğini düşünerek yaşıyor.

Geçtiğimiz hafta bir cani, genç bir kadını aramızdan aldı. O kadar acı ki eğer o psikopatla karşılaşmamış olsaydı, eğer ülkemizde bir kadını öldürmek bu kadar kolay olmasaydı Başak kızımız şimdi aramızda olabilirdi. Bu katil daha önce psikolojik tedavi görmüş, ailesi durumu biliyor, resmi işlemler yapılmış yani devlet de sorunu biliyor. Yani bir anlamda, herkes her şeyi biliyor ama bu cani 28 yaşındaki kızımızın karşısına çıkıncaya kadar kimse bir şey yapmıyor. Bu cani Başak'ı savunmasız diye hedef alıyor. "Niçin Başak'ı öldürdün" sorusuna, "O savunmasızdı, kendiniz savunamaz" diyor. "Kadın kendini savunamaz" diyor. Bir psikopatın bile Türkiye'de kadınların durumuyla ilgili vardığı kanaate bakar mısınız? Bu kafa kendiliğinden ortaya çıkmadı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE YANIT

Kürsülerden nutuk atmakla olmuyor Sayın Erdoğan. "Bir kadın" diyerek beni tehdit etmekle de olmuyor Sayın Erdoğan. Bu zalimlik ne zaman bitecek?

İYİ Parti iktidarında kadınların yıllardır süren mücadelelerini devlet politikası haline getireceğiz. Ezcümle, İYİ Parti iktidarında kadınları yaşatacağız.

Ülkemizde sadece kadınlar değil, geleceğimiz de ölüyor. Öğrencilerine ulaşamayan öğretmenlerimizi de kaybediyoruz. Kimi zaman bir intihar notuyla kimi zaman atanamadığı için çalışmak zorunda kaldığı inşaatta kaybediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti
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