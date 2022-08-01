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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı için 'Gönlünüzden geçen isim kim?' sorusuna yanıt

01.08.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya üzerinden takipçilerin sorularını yanıtladı. Instagram üzerinden gelen sorulara tek tek yanıt veren Akşener, "Gönlünüzden geçen 13. Cumhurbaşkanı kimdir efendim?” sorusunu da cevaplarken, Suriyelilerin durumuyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı için 'Gönlünüzden geçen isim kim?' sorusuna yanıt

2023 seçimleri için çalışmalarına devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yoğun programına bir günlük ara verdi. Balıkesir'deki esnaf ziyaretinin ardından pazar gününü İstanbul'daki evinde geçiren İYİ Parti lideri, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Akşener, “Merhaba, dün Balıkesir’de esnaf ziyaretindeydim, bugün de İstanbul’da evimdeyim. Dedim ki takipçilerime, sizlere zaman ayırayım sorulularınızı bekliyorum” sözleriyle takipçilerinden soru beklediğini duyurdu.

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"GÖNLÜNÜZDEN GEÇEN 13. CUMHURBAŞKANI KİM?"

Gelen sorular arasında en çok “Gönlünüzden geçen 13. Cumhurbaşkanı kimdir efendim?” sorusu dikkat çekerken, Akşener'in “Siz şimdi Sayın Erdoğan’ın sinirini niye bozuyorsunuz” diye yanıt verdiği görüldü.

"MERAL ABLA, SURİYELİLERİ GÖNDERİN"

Suriyeli mültecilerin durumuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Akşener, "Suriyelileri ne olur vatanlarına geri gönderin" diyen bir takipçisine "Olur, göndereceğiz" diye yanıt verdi.

Kendisine yöneltilen sorular ve Akşener’in yanıtları şöyle oldu:

- “AK Parti ile ittifak yapar mısınız? Ona göre oy vereceğim”

Akşener: “Yapmam ona göre oy ver”

- “Gönlünüzden geçen 13. Cumhurbaşkanı kimdir efendim?”

Akşener: “Siz şimdi Sayın Erdoğan’ın sinirini niye bozuyorsunuz”

- “Meral Akşener Başbakan olunca ilk yapacağı ilk icraatı”

Akşener: “İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamak olacak”

Akşener'den dikkat çeken sözler: Helal oylarınızla yıkacağızAkşener'den dikkat çeken sözler: Helal oylarınızla yıkacağız

- “Meral abla Suriyelileri ne olur vatanlarına geri gönderin”

Akşener: “Olur, göndereceğiz”

- “Böyle her şehri gezmeye devam edecek misiniz”

Akşener: “Her şehri gezdik ikinci kere her şehri gezmeye devam edeceğiz”

- “Başkanım insanlar yokluk içinde değil varlık içinde yaşayabilecek mi”

Akşener: “Elbette. Hırsızlığı engelleyeceğiz, israfı engelleyeceğiz, çalmayacağız, çaldırmayacağız ve varlık içinde yaşayacaksınız.”

- “Bu kadar enerjiyi nereden buluyorsunuz”

Akşener: “İnancımdan buluyorum çünkü bu ülkeden aldım, sizin için geri ödemeye çalışıyorum. Bu arada birazcık da marazadan besleniyorum”

- “Gençleri umutlandırmak için bir cümle kursanız bu ne olurdu”

Akşener: “Az kaldı”.


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