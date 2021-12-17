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Meral Akşener'den dikkat çeken 'emekli maaşı' çağrısı: Asgari ücret kadar yapın

17.12.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çiftçiye gübre desteği ve emekli maaşı ile ilgili hükümete çağrıda bulundu. Akşener, gübre fiyatları nedeniyle çiftçinin toprağına gübre atamadığını ifade ederek, "Şu anda iktidara sesleniyorum, birinci aşama geçti ama ekinler toprağı çatlatma durumundayken bedava gübre verin çiftçiye, en azından ikincisini atsınlar" dedi. Akşener, "1500-2000 lira emekli maaşı olmaz. Her emekli maaşının tümünü eşit şekilde asgari ücret kadar yapın" diye seslendi.

Meral Akşener'den dikkat çeken 'emekli maaşı' çağrısı: Asgari ücret kadar yapın

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Nizip ilçesindeki Sebze Hali Meydanı'nda yaptığı konuşmada, bugüne kadar saha çalışmaları sırasında hiçbir zaman iktidar partisini yermediğini, kendi partisini de övmediğini söyledi.

Esnaf ziyaretlerinde atanamayan gençlere, işçilere, yoksulluk sınırının altına düşmüş insanlara, çiftçiye dikkati çekmeye çalıştığını, halkın taleplerini kamuoyuna taşımaya gayret ettiklerini anlatan Akşener, bunda da başarılı olduklarını kaydetti.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÇAĞRI

Akşener, şöyle konuştu:

"Bu gezilerin neticesinde, sizlerden aldığımız öneriler ışığında pek çok öneride bulunduk. Sonuç itibariyle bazıları görüldü, bazıları görülmedi ama milletin sesi olma gayretinden bazı rahatsızlıklar var. Çünkü sesiniz gündeme geldiği zaman ağaların rahatı bozuluyor. O rahatı elbette elbirliğiyle bozmaya devam edeceğiz. Dün asgari ücret açıklandı, daha da iyi olabilirdi doların mevzusundan dolayı ama bizlerin sizden aldığımız bilgiler ışığında böyle bir açıklama yapıldı. Şimdi Nizip'in ortasından emekliler adına diyorum ki 1500-2000 lira emekli maaşı olmaz. Her emekli maaşının tümünü eşit şekilde asgari ücret kadar yapın."

"BEDAVA GÜBRE VERİN ÇİFTÇİYE"

Gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle çiftçilerin toprağına gübre atamadığını savunan Akşener, "Şu anda iktidara sesleniyorum, birinci aşama geçti ama ekinler toprağı çatlatma durumundayken bedava gübre verin çiftçiye, en azından ikincisini atsınlar." dedi.

Akşener, daha sonra beraberindeki parti yöneticileriyle esnafı ziyaret etti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı Meral Akşener İYİ Parti
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